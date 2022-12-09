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Мощи Фабиана Малишевского перезахоронили в Столбцах

09 декабря 2022 15:26
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Новости Беларуси. В костеле Святого Казимира в Столбцах состоялась церемония перезахоронения мощей Фабиана Малишевского, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мощи Фабиана Малишевского перезахоронили в Столбцах-1

Священнослужитель в XVII веке был настоятелем доминиканского монастыря в Столбцах. При жизни был известен своими добрыми делами. Католические монахи составили описание его жизни. Оно включает 150 чудес, которые случились при поклонении останкам. В церемонии принял участие апостольский нунций архиепископ Анте Йозич. В cтолбцовском католическом храме прошла месса. Затем останки поместили в саркофаг и перенесли в нишу перед выходом из костела.

Мощи Фабиана Малишевского перезахоронили в Столбцах-4

Андрей Лис, начальник управления Следственного комитета по Минской области:
Восстановленный прижизненный облик схож с изображением Фабиана Малишевского. Проведена радиоуглеродная экспертиза, которая также подтвердила, что эти косные останки датированы XVI-XVII веками.

Мощи Фабиана Малишевского перезахоронили в Столбцах-7

Анте Йозич, апостольский нунций в Республике Беларусь:
Я очень рад, что участвую в этих встречах. Могу свидетельствовать о хороших отношениях с местными властями, областными, и центральными. Мощи святого возвращаются снова в церковь, это очень важное событие для церкви. И это будет вклад для веры человека. Каждого человека, не только католиков, но и других, которые живут рядом.

Мощи Фабиана Малишевского перезахоронили в Столбцах-10

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Достаточно знаковое событие, которое еще раз подчеркивает тезис нашего Президента, что сегодня в Беларуси мы одинаково хорошо относимся ко всем конфессиям. И у нас нормальные межконфессиональные отношения, в том числе с Римско-католической церковью.

Мощи Фабиана Малишевского перезахоронили в Столбцах-13

Также прошла встреча председателя Миноблисполкома Александра Турчина с апостольским нунцием, архиепископом Анте Йозичем. Обсудили рабочие моменты. Например, организацию в Будславе мероприятий, в том числе для привлечения туристов.

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# Религия # общество # Андрей Лис # Анте Йозич # Александр Турчин # Фабиан Малишевский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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