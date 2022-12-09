Мощи Фабиана Малишевского перезахоронили в Столбцах

Новости Беларуси. В костеле Святого Казимира в Столбцах состоялась церемония перезахоронения мощей Фабиана Малишевского, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Священнослужитель в XVII веке был настоятелем доминиканского монастыря в Столбцах. При жизни был известен своими добрыми делами. Католические монахи составили описание его жизни. Оно включает 150 чудес, которые случились при поклонении останкам. В церемонии принял участие апостольский нунций архиепископ Анте Йозич. В cтолбцовском католическом храме прошла месса. Затем останки поместили в саркофаг и перенесли в нишу перед выходом из костела.

Андрей Лис, начальник управления Следственного комитета по Минской области:

Восстановленный прижизненный облик схож с изображением Фабиана Малишевского. Проведена радиоуглеродная экспертиза, которая также подтвердила, что эти косные останки датированы XVI-XVII веками.

Анте Йозич, апостольский нунций в Республике Беларусь:

Я очень рад, что участвую в этих встречах. Могу свидетельствовать о хороших отношениях с местными властями, областными, и центральными. Мощи святого возвращаются снова в церковь, это очень важное событие для церкви. И это будет вклад для веры человека. Каждого человека, не только католиков, но и других, которые живут рядом.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Достаточно знаковое событие, которое еще раз подчеркивает тезис нашего Президента, что сегодня в Беларуси мы одинаково хорошо относимся ко всем конфессиям. И у нас нормальные межконфессиональные отношения, в том числе с Римско-католической церковью.