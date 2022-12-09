Детёнышей аистов спасли в Пуховичском районе

Новости Беларуси. С начала года в комиссию по оказанию помощи диким животным Пуховичского района поступило 15 обращений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В числе пострадавших – совы, ястребы, лебеди, косули и даже гадюка. Некоторых берут на передержку, а кому-то оказывают медицинскую помощь. В состав комиссии входят представители природоохранной инспекции, ветеринары, сотрудники МЧС и правоохранители. Так, недавно удалось спасти детенышей аистов. Их гнездо упало на землю из-за сильного ветра.

Наталья Колесенко, начальник Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

В составе комиссии выехали представители ветеринарной службы, территориальные органы Минприроды. Птицы были осмотрены, изъяты и переданы на временное содержание юридическому лицу. К сожалению, один птенец погиб, но двоих работники организации сумели выходить, вырастить, выкормить, и в конце лета две птицы благополучно улетели.