В Минске прошла встреча министров юстиции Беларуси и России. О чём они договорились?

Новости Беларуси. Министерства юстиции Беларуси и России будут работать по унификации гражданского законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа сотрудничества сверстана на два года. Документ 9 декабря подписали главы ведомств на встрече в Минске. Стороны также обсудили переход на электронный документооборот, что позволит сократить время выполнения запросов.

Российские коллеги также поделились опытом по внедрению искусственного интеллекта при регистрации нормативных актов.

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Основным стратегическим посылом, который был оговорен сегодня, – это создание максимально благоприятных условий для граждан Республики Беларусь и Российской Федерации по самым различным направлениям, касающимся социальной сферы. Достигнуто единое понимание, что эти вопросы должны быть решены максимально оперативным порядком.

Константин Чуйченко, министр юстиции России:

Мы хотели бы между нашими странами наладить такое взаимодействие. Потому что то, что на сегодня мы имеем, это конвенция, которая действует в этой сфере. Она предусматривает почтовую пересылку бумажных документов. Все это делается для людей. Это удобно действительно людям. И я думаю, что в январе мы уже начнем консультации на этот счет.