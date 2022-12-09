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В Минске прошла встреча министров юстиции Беларуси и России. О чём они договорились?

09 декабря 2022 14:01
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Новости Беларуси. Министерства юстиции Беларуси и России будут работать по унификации гражданского законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошла встреча министров юстиции Беларуси и России. О чём они договорились?-1

Программа сотрудничества сверстана на два года. Документ 9 декабря подписали главы ведомств на встрече в Минске. Стороны также обсудили переход на электронный документооборот, что позволит сократить время выполнения запросов.  

В Минске прошла встреча министров юстиции Беларуси и России. О чём они договорились?-4

Российские коллеги также поделились опытом по внедрению искусственного интеллекта при регистрации нормативных актов.   

В Минске прошла встреча министров юстиции Беларуси и России. О чём они договорились?-7

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:
Основным стратегическим посылом, который был оговорен сегодня, – это создание максимально благоприятных условий для граждан Республики Беларусь и Российской Федерации по самым различным направлениям, касающимся социальной сферы. Достигнуто единое понимание, что эти вопросы должны быть решены максимально оперативным порядком.

В Минске прошла встреча министров юстиции Беларуси и России. О чём они договорились?-10

Константин Чуйченко, министр юстиции России:
Мы хотели бы между нашими странами наладить такое взаимодействие. Потому что то, что на сегодня мы имеем, это конвенция, которая действует в этой сфере. Она предусматривает почтовую пересылку бумажных документов. Все это делается для людей. Это удобно действительно людям. И я думаю, что в январе мы уже начнем консультации на этот счет.

В Минске прошла встреча министров юстиции Беларуси и России. О чём они договорились?-13

Отметим, что ведомства двух стран на следующие два года запланировали ряд встреч. Они предусматривают продолжение работы по формированию и совершенствованию договорно-правовой базы сотрудничества между Беларусью и Россией.  

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# Беларусь-Россия # общество # Сергей Хоменко # Константин Чуйченко # Фотофакт

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