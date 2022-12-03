Мороз до -15°C! Какая погода ждёт белорусов в начале декабря?

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе?

На этой неделе погода в Беларуси выдалась неустойчивой. Фронтальные разделы приносили все новые и новые порции осадков в виде снега и мокрого снега, а по юго-востоку страны с дождем, рассказали в программе « Плюс-минус ». Температурный фон в ночные часы в основном находился на стороне отрицательных значений. Лишь в юго-восточных регионах страны температура воздуха местами была близка к нулевой отметке.

В страну придут сильные морозы. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до -15 °C. В воскресенье, 4 декабря, местами по стране прогнозируется кратковременный снег. На отдельных участках дорог – гололедица. Температура воздуха ночью понизится до -10 °C, при прояснениях – до -13 °C. Днем ожидается от 0 °C до -7 °C.

В Киеве -2°C, в Риме +16°C. О погоде в Европе на неделю с 5 по 11 декабря читайте здесь.

В понедельник, 5 декабря, днем столбики термометров зафиксируют отметки от -8 °C до -10 °C. Ночью от -7 °C до -10 °C градусов. Во вторник, 6 декабря, местами по стране прогнозируется кратковременный снег. Температура воздуха днем составит от -6 °C до -10 °C. Ночью от -5 °C до -10 °C.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.