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«Это так красиво! Я восхищена!» Туристы посетили поместье Деда Мороза в Беловежской пуще

03 декабря 2022 14:15
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Новости Беларуси. 5 лет или 40 – не имеет значения. Главный волшебник страны в Беловежской пуще ждет гостей и готов исполнять желания каждого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это так красиво! Я восхищена!» Туристы посетили поместье Деда Мороза в Беловежской пуще-1

В поместье Деда Мороза вернулась Снегурочка и Матушка Зима, а это значит, новогодний сезон официально стартовал! Теперь в сказочном уголке реликтового леса будет кипеть работа – прием тысяч гостей, отправка корреспонденции в разные точки планеты от Бреста до Армении, России и Китая. А потому Дедушке Морозу нужна его верная помощница внучка Снегурочка.  

«Это так красиво! Я восхищена!» Туристы посетили поместье Деда Мороза в Беловежской пуще-4

Снегурочка:  
К каждому письму индивидуальный подход. Дедушка Мороз каждое письмо лично перечитывает, мы с ним советуемся, как поступить, как ответить, что написать.  

«Это так красиво! Я восхищена!» Туристы посетили поместье Деда Мороза в Беловежской пуще-7

Дед Мороз:  
Вредных детей не бывает, кто в меня не верит. Они не верят там, за забором. А когда сюда приезжают, в поместье мое волшебное, в сказку – любой, неважно, ребенок это, взрослый, каждый окунается в эту атмосферу и обязательно верит. И даже если сразу, с первого моего выхода не поверил, то к концу нашей беседы он обязательно верит. И уже никогда эта вера не перестает в нем быть.  

«Это так красиво! Я восхищена!» Туристы посетили поместье Деда Мороза в Беловежской пуще-10

В резиденцию белорусского Деда Мороза приезжают, чтобы загадать желания – для этого в поместье существует немало волшебных ритуалов. Но самый главный – это первый хоровод у самой большой ели.  

«Это так красиво! Я восхищена!» Туристы посетили поместье Деда Мороза в Беловежской пуще-13

Его зовут Дед Мороз. Когда зима заканчивается, он спит, а когда просыпается – развозит всем подарки на Новый год. Он использует свою магию, чтобы справиться за одну ночь.  

«Это так красиво! Я восхищена!» Туристы посетили поместье Деда Мороза в Беловежской пуще-16

Мы студенты. Мы сегодня счастливы увидеть рождественскую эту атмосферу, и я люблю Беларусь.  

«Это так красиво! Я восхищена!» Туристы посетили поместье Деда Мороза в Беловежской пуще-19

Это так красиво! Я восхищена! Спасибо Беларусь!  

«Это так красиво! Я восхищена!» Туристы посетили поместье Деда Мороза в Беловежской пуще-22

Все здесь фантастические, и мы кругом ощущаем приближение Рождества! Спасибо!  

«Это так красиво! Я восхищена!» Туристы посетили поместье Деда Мороза в Беловежской пуще-25

В поместье для гостей готовят угощения по особенному рецепту: к блинам варенье из шишек, а еще чай на пущанских травах. В пик праздников у Деда Мороза до 6 000 посетителей. За 2022 год ближе к сказке уже стали более 60 тысяч человек.  

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# Новый год # общество # Дед Мороз # Снегурочка # Фотофакт

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