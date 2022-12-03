«Это так красиво! Я восхищена!» Туристы посетили поместье Деда Мороза в Беловежской пуще

Новости Беларуси. 5 лет или 40 – не имеет значения. Главный волшебник страны в Беловежской пуще ждет гостей и готов исполнять желания каждого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поместье Деда Мороза вернулась Снегурочка и Матушка Зима, а это значит, новогодний сезон официально стартовал! Теперь в сказочном уголке реликтового леса будет кипеть работа – прием тысяч гостей, отправка корреспонденции в разные точки планеты от Бреста до Армении, России и Китая. А потому Дедушке Морозу нужна его верная помощница внучка Снегурочка.

Снегурочка:

К каждому письму индивидуальный подход. Дедушка Мороз каждое письмо лично перечитывает, мы с ним советуемся, как поступить, как ответить, что написать.

Дед Мороз:

Вредных детей не бывает, кто в меня не верит. Они не верят там, за забором. А когда сюда приезжают, в поместье мое волшебное, в сказку – любой, неважно, ребенок это, взрослый, каждый окунается в эту атмосферу и обязательно верит. И даже если сразу, с первого моего выхода не поверил, то к концу нашей беседы он обязательно верит. И уже никогда эта вера не перестает в нем быть.

В резиденцию белорусского Деда Мороза приезжают, чтобы загадать желания – для этого в поместье существует немало волшебных ритуалов. Но самый главный – это первый хоровод у самой большой ели.

Его зовут Дед Мороз. Когда зима заканчивается, он спит, а когда просыпается – развозит всем подарки на Новый год. Он использует свою магию, чтобы справиться за одну ночь.

Мы студенты. Мы сегодня счастливы увидеть рождественскую эту атмосферу, и я люблю Беларусь.

Это так красиво! Я восхищена! Спасибо Беларусь!

Все здесь фантастические, и мы кругом ощущаем приближение Рождества! Спасибо!