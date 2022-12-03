В Киеве -2°C, в Риме +16°C. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 декабря

В столице любви синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +7 °C, рассказали в программе « Плюс-минус ». В Вене температура воздуха по прогнозам синоптиков поднимется до +6 °C.

В Риме +16 °C, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +15 °C, пройдет дождь.

В столице Болгарии +7 °C, также возможен дождь. В Анкаре +10 °C, солнечно В Афинах +16 °C, без осадков.

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют -1 °C, пройдет снег. В Вильнюсе 0 °C, также пройдет снег. В Варшаве столбики термометров покажут +1 °C. В Киеве синоптики обещают -2 °C, без осадков. В Москве столбики термометров покажут -9 °C, будет солнечно.

Мороз до -15 °C! Подробный прогноз по областям смотрите здесь.