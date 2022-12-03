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В Киеве -2°C, в Риме +16°C. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 декабря

03 декабря 2022 14:25
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В столице любви синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +7 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха по прогнозам синоптиков поднимется до +6 °C.

В Киеве -2°C, в Риме +16°C. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 декабря-1

В Риме +16 °C, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +15 °C, пройдет дождь.

В Киеве -2°C, в Риме +16°C. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 декабря-4

В столице Болгарии +7 °C, также возможен дождь. В Анкаре +10 °C, солнечно В Афинах +16 °C, без осадков.

В Киеве -2°C, в Риме +16°C. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 декабря-7

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют -1 °C, пройдет снег. В Вильнюсе 0 °C, также пройдет снег. В Варшаве столбики термометров покажут +1 °C. В Киеве синоптики обещают -2 °C, без осадков. В Москве столбики термометров покажут -9 °C, будет солнечно.

Мороз до -15 °C! Подробный прогноз по областям смотрите здесь.

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# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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