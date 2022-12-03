Новости Беларуси. Отряд мужества и чести. Военно-патриотический клуб «Застава» открылся при Институте пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После торжественной клятвы ребятам вручили значки и зеленые береты. Им предстоит узнать больше о нашей стране, освоить азы воинской службы: обращаться с оружием и оказывать первую медицинскую помощь. Отдельное внимание уделят развитию физподготовки подростков.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:

Очень важно сбалансировать не только теоретические занятия, но в том числе, конечно, практические мероприятия, занятия, которые мы планируем проводить не только на базе института, не только в Минске, но и, конечно же, посещение наших основных территориальных органов пограничной службы, наших пограничных подразделений. Эта работа будет вся спланирована, и в ближайшее время, с первой субботы, мы приступаем к ее реализации.

Наталья Касилович, учащаяся Ратомской средней школы:

В школе и дома нам рассказывают, учат нас тому, что любовь к Родине выражается именно поступками и делами. Вступая в военно-патриотический клуб «Застава» мы обучимся не только определенным навыкам, которые помогут нам трудиться во благо нашей страны, защищать ее, но также лучше узнаем об истории нашей страны и ее армии.