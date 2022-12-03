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Ирина Костевич: «Очень важно подставить плечо семьям, которые воспитывают детей-инвалидов»

03 декабря 2022 13:08
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– Добрый день, вас приветствует кол-центр, меня зовут Елена. Чем могу помочь?  

Ирина Костевич: «Очень важно подставить плечо семьям, которые воспитывают детей-инвалидов»-1

Кому положено адресная социальная помощь? Где выдают пенсию? И как получить пособие по уходу за инвалидом? Найти ответы на эти и другие вопросы минчанам помогут операторы контакт-центра государственных социальных услуг по короткому номеру 139.  

Ирина Костевич: «Очень важно подставить плечо семьям, которые воспитывают детей-инвалидов»-4

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:  
Например, зима, замело снегом. Необходимо пожилому человеку либо расчистить снег, либо оказать помощь, принести в дом дрова. Если доставка продуктов понадобится, лекарств, не дай бог. В общем, в любой экстренной ситуации у гражданина, у жителя Минска будет возможность сегодня связаться по короткому номеру, чтобы оперативно, точно и доступно получить всю необходимую помощь, что называется из первых уст. 

В целом на обслуживании наших территориальных центров активными формами занято практически 11 тысяч населения. На учете в центрах состоит более 200 тысяч жителей Минска. И это не позволяет нам расслабляться, мы все время в движении, все время пытаемся сделать нашу помощь доступнее. Мы планируем, что будет создан сайт нашего контакт-центра и разработана интерактивная карта социальных услуг Минска, что вовсе будет легким таким навигатором в поиске той или иной услуги.  

Ирина Костевич: «Очень важно подставить плечо семьям, которые воспитывают детей-инвалидов»-7

Телефонная служба поддержки открылась на базе Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей. Качественно и оперативно с 8 утра и до 8 вечера заботливые специалисты нового для столицы проекта будут рады дать дельный совет и направить в нужную службу для решения проблемы.  

Ирина Костевич: «Очень важно подставить плечо семьям, которые воспитывают детей-инвалидов»-10

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:  
2021 год и текущий год – это более 6 миллиардов рублей было направлено на все виды финансовой поддержки и на оздоровление. Чего не хватает сегодня пожилому человеку? Внимание, забота, отзывчивость. И я думаю, что именно эта линия позволит реализовать это направление, в чем нуждаются пожилые люди и инвалиды. У нас более 30 тысяч деток с инвалидностью. И, конечно, очень важно подставить плечо семьям, которые воспитывают детей-инвалидов, решить какие-то семейные вопросы, а, может, даже отдохнуть семье. Поэтому это такие услуги, которые действительно позволяют как инвалидам, так и близким людям, которые окружают и живут с инвалидами, создать такие комфортные условия. И контакт-центр это как раз тот современный инструмент, который позволит оперативно, адресно добежать до каждого, но уже через телефонную линию.  

Ирина Костевич: «Очень важно подставить плечо семьям, которые воспитывают детей-инвалидов»-13

Подставить плечо нуждающимся, обеспечить яркую беззаботную жизнь людям с ограниченными возможностями и тем, кому немножко за – одна из важнейших миссий для государства. Служба под единым номером 139 – гарант социальной защиты, который вскоре будет доступен каждому белорусу. Подобные контакт-центры планируют открыть во всех уголках Синеокой. 

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# Социальная помощь # общество # Ирина Костевич # Жанна Романович # Вероника Макаревич # Фотофакт

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