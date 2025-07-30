Отличие партнёра от колонизатора – сохранение баланса интересов. Психолог о визите делегации Эфиопии в Беларусь

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Беларусь продолжает углублять дружественные отношения с африканским странами. 29 июля Минск посетил министр иностранных дел Эфиопии. Нарастающий интерес африканских партнеров ни капли не удивителен, а, скорее, даже закономерен. Причины лежат в истории, ведь чаще всего, если иностранцы если и приходили в различные регионы Африки, то с целью колонизации в регионе. В лучшем случае общались на языке обмана. В худшем – стремились брать и держать контроль языком силы, забывая, что там, в Африке, тоже люди. Разумеется, ни про какой баланс интересов не шло и речи.

В этот раз именно представители Эфиопии изъявили желание о межгосударственных отношениях с белорусами. Очевидно, предполагая иной сценарий коммуникации с Президентом и перспективы взаимодействия в целом.

«Мы видим определенное свое место в Эфиопии, чтобы быть полезными для вас», – подчеркнул Александр Лукашенко в процессе встречи с представителем Эфиопии.

О каком потенциале развития отношений в данном случае речь и что Беларусь готова предложить эфиопам? Исходя из того, что можно увидеть в открытом доступе, переговоры шли о взаимных возможностях в сфере машиностроения и экспорте белорусской сельскохозяйственной техники и оборудования.