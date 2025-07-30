Отличие партнёра от колонизатора – сохранение баланса интересов. Психолог о визите делегации Эфиопии в Беларусь
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Беларусь продолжает углублять дружественные отношения с африканским странами. 29 июля Минск посетил министр иностранных дел Эфиопии. Нарастающий интерес африканских партнеров ни капли не удивителен, а, скорее, даже закономерен. Причины лежат в истории, ведь чаще всего, если иностранцы если и приходили в различные регионы Африки, то с целью колонизации в регионе. В лучшем случае общались на языке обмана. В худшем – стремились брать и держать контроль языком силы, забывая, что там, в Африке, тоже люди. Разумеется, ни про какой баланс интересов не шло и речи.
В этот раз именно представители Эфиопии изъявили желание о межгосударственных отношениях с белорусами. Очевидно, предполагая иной сценарий коммуникации с Президентом и перспективы взаимодействия в целом.
«Мы видим определенное свое место в Эфиопии, чтобы быть полезными для вас», – подчеркнул Александр Лукашенко в процессе встречи с представителем Эфиопии.
О каком потенциале развития отношений в данном случае речь и что Беларусь готова предложить эфиопам? Исходя из того, что можно увидеть в открытом доступе, переговоры шли о взаимных возможностях в сфере машиностроения и экспорте белорусской сельскохозяйственной техники и оборудования.
Алена Дзиодзина:
Президент Беларуси говорил о взаимных возможностях. Не колонизация, а возможности, когда Беларусь готова передать знания, обучить, а потом уступить пространство для самостоятельных шагов Эфиопии. В этом и состоит разница между колонизатором и партнером – должен остаться баланс интересов. В данном случае интерес Беларуси состоит в освоении новых рынков, а интерес Эфиопии – к белорусской технике.
Таким образом, мы наблюдаем, как зарождаются отношения на базе взаимного уважения и стратегической выгоды для обеих сторон. Ведь чем больше возможных межгосударственных объединений получается выстроить, тем крепче страна встает на ноги. Соответственно, шанс оказать на нее давление уменьшается.
И, например, те колонизаторы, которые еще вчера могли приходить со своим правилом в Эфиопию, завтра потерпят фиаско, используя те же методы, что и раньше. Потому как укрепление взаимовыгодных международных контактов позволяет противодействовать посторонним попыткам продиктовать свой порядок на чужой территории.