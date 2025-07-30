Абитуриенты милицейских вузов заключили контракты на службу в органах внутренних дел

Новый шаг к курсантской жизни сделали абитуриенты милицейских вузов. Они заключили контракты на службу в органах внутренних дел, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее прошедшие по баллам в столичную милицейскую академию и Могилевский институт МВД молодые люди прошли окончательное медицинское освидетельствование. Теперь они документально оформили свою службу, подписав первые ведомственные контракты.

Андрей Шинкевич, начальник учебно-методического управления Академии МВД Беларуси: Наибольшей популярностью пользуется специальность факультета криминальной милиции «Правоведение», балл на который значительно возрос. Если в прошлом году он составлял 286 баллов, то сейчас это уже 297. Несомненно, если проследить историю, время существования межвузовской приемной комиссии, то фактически за эти три года баллы по всем специальностям как Академии, так и Могилевского института выросли. Следует отметить, что среди поступивших – это 39 наших выпускников лицея МВД, 67 кадетов, более 80 лиц, которые набрали более 300 баллов, 4 человека имеют 100-бальный сертификат.

Всегда мечтала поступить в органы внутренних дел. Сегодня я подписала контракт на службу. Чувствую ответственность и гордость за то, что у меня получилось и я смогла. Было тяжело, был большой конкурс, но у меня все получилось. Я рада, что стала курсантом.

Сбылась мечта. Сегодня подписали контракты на службу в органы внутренних дел. С 4 августа я буду уже самым полноценным курсантом. Готов полностью к курсантской жизни.

Следующая встреча – уже через неделю, когда начнутся учебные сборы первокурсников. За август первокурсники изучат основы профессиональных знаний, строевой, огневой, профессионально-прикладной физической подготовки. Их ждет насыщенная образовательная программа и разнообразный досуг. Учебный сбор завершится торжественной церемонией принесения присяги.