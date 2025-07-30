Около 150 тыс. тонн плодоовощной продукции направят в стабфонды Беларуси

Обеспечение продовольственной безопасности. В Беларуси в стабилизационные фонды направят почти 150 тысяч тонн плодоовощной продукции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из них 110 тысяч реализуют в торговых сетях, а остальные будут переданы в учреждения социальной сферы. Самый большой запас картофеля – без малого 60 тысяч тонн. Также акцент на яблоках – 26 тонн. Кроме того, в ближайшее время определят обязательные стандарты качества и калибровки.

Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Министерство антимонопольного регулирования и торговли будет регулировать розничные цены на плодоовощную продукцию. Министерство сельского хозяйства и продовольствия должно определить отпускные цены. При определении отпускных цен Министерство антимонопольного регулирования и торговли установит розничные цены. Но розничные цены будут регулироваться в рамках действия постановления о регулировании цен, которые на сегодня действуют с 2022 года, №713. То есть торговая надбавка будет 30 % плюс НДС 10 %.

Все объемы плодоовощной продукции необходимо заложить до середины ноября. Напомним, за их отсутствие в торговых объектах предусмотрен штраф от 5 до 200 базовых величин.