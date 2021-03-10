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«Чтобы определить лидеров». Молодёжный парламент объявил о создании нового объединения «Движение вперёд»

10 марта 2021 10:59
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Новости Беларуси. Молодежный парламент 10 марта объявил о создании нового общественного объединения «Движение вперед», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Такой хештег в Instagram на протяжении года сопровождал деятельность парламента. Активисты выезжали в разные регионы страны и собирали наиболее интересные инициативы от молодежи. В какой-то момент пришло понимание: в обществе есть запрос на новые проекты. Сейчас в проработке находятся около 500 таких инициатив.  

«Чтобы определить лидеров». Молодёжный парламент объявил о создании нового объединения «Движение вперёд»-1

Для консолидации как идей, так и самой молодежи было принято решение о регистрации нового молодежного объединения. Также сегодня был дан старт национальному конкурсу «Команда будущего».   

«Чтобы определить лидеров». Молодёжный парламент объявил о создании нового объединения «Движение вперёд»-4

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  
Первый Всебелорусский молодежный парламентский форум пройдет 25-26 числа в городе Минске, соберет порядка 100 представителей, в том числе и органов молодежного парламентаризма. Мы планируем, что в рамках форума пройдет конкурс «Команда будущего» – это кадровый конкурс, который нацелен на то, чтобы определить лидеров в различных направлениях.  

«Чтобы определить лидеров». Молодёжный парламент объявил о создании нового объединения «Движение вперёд»-7

Олег Дикун, председатель Совета молодежного общественного объединения «Движение вперед»:  
Мы хотим дать молодежи шанс показать, как она видит Беларусь будущего, дать молодежи шанс реализовать те проекты, которые у них есть. Ни для кого не секрет, что молодежь наша инициативна, у нее много энергии, энергии много как у молодежи в Минске, так и в регионах. И наша площадка прежде всего и направлена на то, чтобы выявить такую молодежь и дать ей шанс реализоваться.    

«Чтобы определить лидеров». Молодёжный парламент объявил о создании нового объединения «Движение вперёд»-10

Конкурс будет проходить на протяжении года. Финалисты пройдут стажировку в органах госуправления и крупных компаниях с перспективой занять ответственные должности.  

Всю информацию можно получить на новом сайте Молодежного парламента – его сегодня также впервые показали публике.  

# Молодежь Беларуси # общество # Егор Макаревич # Олег Дикун # Фотофакт

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