«Чтобы определить лидеров». Молодёжный парламент объявил о создании нового объединения «Движение вперёд»

Новости Беларуси. Молодежный парламент 10 марта объявил о создании нового общественного объединения «Движение вперед», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой хештег в Instagram на протяжении года сопровождал деятельность парламента. Активисты выезжали в разные регионы страны и собирали наиболее интересные инициативы от молодежи. В какой-то момент пришло понимание: в обществе есть запрос на новые проекты. Сейчас в проработке находятся около 500 таких инициатив.

Для консолидации как идей, так и самой молодежи было принято решение о регистрации нового молодежного объединения. Также сегодня был дан старт национальному конкурсу «Команда будущего».

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Первый Всебелорусский молодежный парламентский форум пройдет 25-26 числа в городе Минске, соберет порядка 100 представителей, в том числе и органов молодежного парламентаризма. Мы планируем, что в рамках форума пройдет конкурс «Команда будущего» – это кадровый конкурс, который нацелен на то, чтобы определить лидеров в различных направлениях.

Олег Дикун, председатель Совета молодежного общественного объединения «Движение вперед»:

Мы хотим дать молодежи шанс показать, как она видит Беларусь будущего, дать молодежи шанс реализовать те проекты, которые у них есть. Ни для кого не секрет, что молодежь наша инициативна, у нее много энергии, энергии много как у молодежи в Минске, так и в регионах. И наша площадка прежде всего и направлена на то, чтобы выявить такую молодежь и дать ей шанс реализоваться.