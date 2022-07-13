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Учится на программиста и бизнес-аналитика, а работает контролёром. Почему студенты выбирают такие подработки?

13 июля 2022 11:07
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В Минске проживает более 400 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 31 года. И почти 90 организаций и предприятий столицы готовы взять на летнюю подработку молодежь. Почему большинство людей выбирают отнюдь не полезное дело? Как приобщить к труду? Что делать, если вам недоплатили?  Об этом рассказали в программе «Большой город».  

Учится на программиста и бизнес-аналитика, а работает контролёром. Почему студенты выбирают такие подработки?-1

Илона Волынец, СТВ:  
В каких сферах подрабатывают молодые люди? Карина Верховцева провела день с теми, кто ловит «зайцев».  

Учится на программиста и бизнес-аналитика, а работает контролёром. Почему студенты выбирают такие подработки?-4

Юлия Лаврова, контролер-стажер, студента Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:  
Я на работу приезжаю где-то к 5:45 на автобусе, затем пробиваю, что я пришла, расписываюсь, мы получаем маршрут, по которому должны будем ехать, и уже со станции выезжаем для проверки людей.  

Учится на программиста и бизнес-аналитика, а работает контролёром. Почему студенты выбирают такие подработки?-7

Не все столичные студенты проводят жаркие месяцы после не менее жаркой сессии, листая ленту социальных сетей и прогуливаясь с друзьями. Наша героиня Юлия уже несколько дней в статусе контролера-стажера. Будущий программист и бизнес-аналитик решила опробовать новую для себя профессию.  

Учится на программиста и бизнес-аналитика, а работает контролёром. Почему студенты выбирают такие подработки?-10

Юлия Лаврова:  
Решила поработать, чтобы были хоть какие-то свои денежки. Не только от родителей, а чтобы иметь что-то свое. Где-то 500 рублей зарплаты, плюс премия, которая зависит от того, сколько маршрутов ты проехал, автобусов, сколько людей оштрафовал.  

Учится на программиста и бизнес-аналитика, а работает контролёром. Почему студенты выбирают такие подработки?-13

Верный напарник и старший коллега. В своеобразной охоте на зайцев такой попутчик просто необходим. Раиса Ивановна почти 20 лет в профессии.  

Учится на программиста и бизнес-аналитика, а работает контролёром. Почему студенты выбирают такие подработки?-16

Раиса Жучко, контролер пассажирского транспорта:  
Что ни человек, то характер. И ко всем пассажирам нужно прислушиваться, нужно входить в их положение. Главные качества для контролера – это доброжелательность, уважение друг к другу. Ни в коем случае не повышать голос на пассажира, всегда нужно относиться так, как бы ты хотел, чтобы к тебе так относились.  

Учится на программиста и бизнес-аналитика, а работает контролёром. Почему студенты выбирают такие подработки?-19

Для Юлии лето-2022 останется богатым на впечатления. Сегодня работник Минсктранса, а в следующем месяце – вожатая в детском лагере. Такой пример – яркое подтверждение фразы «было бы желание».  

Было бы желание. Как молодёжи найти подработку и правда ли, что раньше было лучше (подробнее здесь)?  

# Молодежь Беларуси # общество # Илона Волынец # Юлия Лаврова # Раиса Жучко # Карина Верховцева # Фотофакт

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