Учится на программиста и бизнес-аналитика, а работает контролёром. Почему студенты выбирают такие подработки?

В Минске проживает более 400 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 31 года. И почти 90 организаций и предприятий столицы готовы взять на летнюю подработку молодежь. Почему большинство людей выбирают отнюдь не полезное дело? Как приобщить к труду? Что делать, если вам недоплатили? Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Илона Волынец, СТВ:

В каких сферах подрабатывают молодые люди? Карина Верховцева провела день с теми, кто ловит «зайцев».

Юлия Лаврова, контролер-стажер, студента Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Я на работу приезжаю где-то к 5:45 на автобусе, затем пробиваю, что я пришла, расписываюсь, мы получаем маршрут, по которому должны будем ехать, и уже со станции выезжаем для проверки людей.

Не все столичные студенты проводят жаркие месяцы после не менее жаркой сессии, листая ленту социальных сетей и прогуливаясь с друзьями. Наша героиня Юлия уже несколько дней в статусе контролера-стажера. Будущий программист и бизнес-аналитик решила опробовать новую для себя профессию.

Юлия Лаврова:

Решила поработать, чтобы были хоть какие-то свои денежки. Не только от родителей, а чтобы иметь что-то свое. Где-то 500 рублей зарплаты, плюс премия, которая зависит от того, сколько маршрутов ты проехал, автобусов, сколько людей оштрафовал.

Верный напарник и старший коллега. В своеобразной охоте на зайцев такой попутчик просто необходим. Раиса Ивановна почти 20 лет в профессии.

Раиса Жучко, контролер пассажирского транспорта:

Что ни человек, то характер. И ко всем пассажирам нужно прислушиваться, нужно входить в их положение. Главные качества для контролера – это доброжелательность, уважение друг к другу. Ни в коем случае не повышать голос на пассажира, всегда нужно относиться так, как бы ты хотел, чтобы к тебе так относились.