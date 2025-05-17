На верность Беларуси и ее народу. Молодое пополнение пограничников и военнослужащих внутренних войск приняли присягу в Брестской крепости. Торжественные слова на площади Церемониалов произнесли около 415 новобранцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слова клятвы в Цитадели, являющейся символом мужества и героизма, всегда звучат особенно торжественно. Подвиг брестских пограничников в 1941-м, которые первыми дали отпор врагу, навсегда в памяти и сердцах белорусов. И именно в крепости, как нигде, ощущается преемственность поколений. Сегодня для юношей большая честь служить в крупнейшем и старейшем соединении – Брестской погрангруппе. Отбор сюда может пройти далеко не каждый. Помимо крепкого здоровья, необходимо иметь и отличную репутацию. Ряды воинов в зеленых фуражках пополнили более 300 молодых людей из Минска, Гомельской и Брестской областей.

Глеб Козарев, рядовой войсковой части № 2187 Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского:

Мы с гордостью берем на себя ответственность по охране рубежей границы нашей страны. Мы сердечно благодарим родителей, которые вырастили нас и вложили именно любовь к этому Отечеству, но для которых мы все равно останемся детьми. Также хочется поблагодарить офицеров, которые вкладывают ежедневно в нас азы пограничного мастерства.

Павел Распопов, рядовой войсковой части № 2187 Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского:

Урачыстае мерапрыемства. Я вельмі ўдзячны, што мы ў гэтым вялікім, мужным месце сёння будзем выконваць наш воінскі абавязак.

Торжественность момента с пограничниками разделили и военнослужащие внутренних войск. Около ста пятидесяти новобранцев четвертой отдельной специальной милицейской бригады услышали напутствия от командиров.

Сергей Годун, командир войсковой части № 7404 внутренних войск МВД Беларуси:

Они готовы в любую минуту, с оружием в руках, встать плечом к плечу с действующими военнослужащими и защитить целостность нашей Республики Беларусь.