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Молодое пополнение пограничников и военнослужащих внутренних войск приняли присягу в Брестской крепости

17 мая 2025 13:35
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На верность Беларуси и ее народу. Молодое пополнение пограничников и военнослужащих внутренних войск приняли присягу в Брестской крепости. Торжественные слова на площади Церемониалов произнесли около 415 новобранцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодое пополнение пограничников и военнослужащих внутренних войск приняли присягу в Брестской крепости-2

Слова клятвы в Цитадели, являющейся символом мужества и героизма, всегда звучат особенно торжественно. Подвиг брестских пограничников в 1941-м, которые первыми дали отпор врагу, навсегда в памяти и сердцах белорусов. И именно в крепости, как нигде, ощущается преемственность поколений. Сегодня для юношей большая честь служить в крупнейшем и старейшем соединении – Брестской погрангруппе. Отбор сюда может пройти далеко не каждый. Помимо крепкого здоровья, необходимо иметь и отличную репутацию. Ряды воинов в зеленых фуражках пополнили более 300 молодых людей из Минска, Гомельской и Брестской областей.

Молодое пополнение пограничников и военнослужащих внутренних войск приняли присягу в Брестской крепости-4

Глеб Козарев, рядовой войсковой части № 2187 Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского:
Мы с гордостью берем на себя ответственность по охране рубежей границы нашей страны. Мы сердечно благодарим родителей, которые вырастили нас и вложили именно любовь к этому Отечеству, но для которых мы все равно останемся детьми. Также хочется поблагодарить офицеров, которые вкладывают ежедневно в нас азы пограничного мастерства.

Молодое пополнение пограничников и военнослужащих внутренних войск приняли присягу в Брестской крепости-6

Павел Распопов, рядовой войсковой части № 2187 Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского:
Урачыстае мерапрыемства. Я вельмі ўдзячны, што мы ў гэтым вялікім, мужным месце сёння будзем выконваць наш воінскі абавязак. 

Молодое пополнение пограничников и военнослужащих внутренних войск приняли присягу в Брестской крепости-8

Торжественность момента с пограничниками разделили и военнослужащие внутренних войск. Около ста пятидесяти новобранцев четвертой отдельной специальной милицейской бригады услышали напутствия от командиров.

Молодое пополнение пограничников и военнослужащих внутренних войск приняли присягу в Брестской крепости-10

Сергей Годун, командир войсковой части № 7404 внутренних войск МВД Беларуси:
Они готовы в любую минуту, с оружием в руках, встать плечом к плечу с действующими военнослужащими и защитить целостность нашей Республики Беларусь.

Молодое пополнение пограничников и военнослужащих внутренних войск приняли присягу в Брестской крепости-12

Сергей Лободинский, председатель Брестского городского исполнительного комитета:
Хочу поздравить всех наших новобранцев с принятием военной присяги. Пожелать им спокойных военных будней на службе и защите нашего государства. Родителям пожелать терпения, веры в своих сыновей.

Вдвойне запомнится этот день пограничнику-новобранцу Денису Поливайко. После принятия присяги молодой человек сделал предложение руки и сердца своей девушке. Момент получился теплым и трогательным. Будущих молодоженов поздравили аплодисментами под аккомпанемент оркестра.

# Брестская пограничная группа # Вооруженные силы Республики Беларусь # пограничники # Внутренние войска МВД Республики Беларусь # Сергей Лободинский

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