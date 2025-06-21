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Новости по тегу #Брестская пограничная группа

У Северных ворот Брестской крепости появилась масштабная скульптурная композиция
21 июня 2025 11:13

У Северных ворот Брестской крепости появилась масштабная скульптурная композиция

Как рождаются и продолжаются офицерские династии? Поговорили с семьёй пограничников
14 июня 2025 11:57

Как рождаются и продолжаются офицерские династии? Поговорили с семьёй пограничников

Молодое пополнение пограничников и военнослужащих внутренних войск приняли присягу в Брестской крепости
17 мая 2025 13:35

Молодое пополнение пограничников и военнослужащих внутренних войск приняли присягу в Брестской крепости

Почти 70 кг контрабандных серебряных изделий изъято на белорусско-польской границе
24 июня 2013 05:38

Почти 70 кг контрабандных серебряных изделий изъято на белорусско-польской границе