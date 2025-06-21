Новости по тегу #Брестская пограничная группа

Церемония открытия прошла при участии главы Администрации Президента Дмитрия Крутого и председателя Государственного пограничного комитета Беларуси.
В студии «Нового утра» Марина и Михаил Марчук, офицеры Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.
Слова клятвы в Цитадели, являющейся символом мужества и героизма, всегда звучат особенно торжественно.
11 октября 2026 11:32
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11 октября 2026 09:00