«Ночь музеев» – в чём секрет популярности и какие сюрпризы подготовили для посетителей

Как мы и анонсировали, о других сюрпризах акции «Ночь музеев» нам сейчас расскажет наша гостья, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Виктория Александровна Кузьмина, первый заместитель генерального директора Национального художественного музея Беларуси по научной, международной и просветительской деятельности.

Александр Меженный, ведущий:

Спасибо, что пришли к нам. Знаете, как говорится, если гора не идет в музей, то музей приходит. Это очень здорово. И вот акция «Ночь музеев», которая такая говорящая сама по себе, она всегда привлекает большое количество внимания. Это происходи почему, как вам кажется?

Виктория Кузьмина, первый заместитель генерального директора Национального художественного музея Беларуси по научной, международной и просветительской деятельности:

Наверное, потому что для музеев это возможность нового прочтения выставочного пространства. И каждый музей старается интересно наполнить это мероприятие такими современными локациями, современными квестами, мастер-классами. Поэтому очень много усилий направляют наши сотрудники на то, чтобы привлечь внимание, и поэтому результат такой.

Александр Меженный:

Я, кстати, соглашусь с этой частью, потому что сразу возникает еще такое дополнительное желание, чтобы «Ночь в музее» проходила каждую ночь или хотя бы раз в месяц. Кстати, вот такие планы вынашиваются?