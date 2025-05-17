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«Ночь музеев» – в чём секрет популярности и какие сюрпризы подготовили для посетителей

17 мая 2025 12:53
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Как мы и анонсировали, о других сюрпризах акции «Ночь музеев» нам сейчас расскажет наша гостья, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии – Виктория Александровна Кузьмина, первый заместитель генерального директора Национального художественного музея Беларуси по научной, международной и просветительской деятельности. 

«Ночь музеев» – в чём секрет популярности и какие сюрпризы подготовили для посетителей-2

Александр Меженный, ведущий:
Спасибо, что пришли к нам. Знаете, как говорится, если гора не идет в музей, то музей приходит. Это очень здорово. И вот акция «Ночь музеев», которая такая говорящая сама по себе, она всегда привлекает большое количество внимания. Это происходи почему, как вам кажется?

«Ночь музеев» – в чём секрет популярности и какие сюрпризы подготовили для посетителей-4

Виктория Кузьмина, первый заместитель генерального директора Национального художественного музея Беларуси по научной, международной и просветительской деятельности:
Наверное, потому что для музеев это возможность нового прочтения выставочного пространства. И каждый музей старается интересно наполнить это мероприятие такими современными локациями, современными квестами, мастер-классами. Поэтому очень много усилий направляют наши сотрудники на то, чтобы привлечь внимание, и поэтому результат такой.

«Ночь музеев» – в чём секрет популярности и какие сюрпризы подготовили для посетителей-6

Александр Меженный:
Я, кстати, соглашусь с этой частью, потому что сразу возникает еще такое дополнительное желание, чтобы «Ночь в музее» проходила каждую ночь или хотя бы раз в месяц. Кстати, вот такие планы вынашиваются?

«Ночь музеев» – в чём секрет популярности и какие сюрпризы подготовили для посетителей-8

Виктория Кузьмина:
У нас есть «Вераснёвая ноч» – акция, которая проходит в сентябре. Но, наверное, вот такую уникальную акцию стоит сохранить уникальной. Именно потому она и будет привлекать большой круг посетителей. Но, конечно, мы пробуем разные варианты привлечения посетителей. И надо сказать, что сейчас мы наблюдаем еще такой ренессанс музеев – возрождение внимания, популярности музейных площадок. Поэтому, конечно, стараемся и взаимодействовать, и предлагать разные варианты акций, мероприятий. «Ночь музеев» – это такая топовая акция, которая охватывает многие страны, популярна вообще в мире. И мы очень рады присоединиться. И Национальный художественный музей в этом плане, конечно, очень старается держать высокую планку как главный музей, как главная арт-площадка страны в художественном профиле. Поэтому я думаю, что можно разные варианты предлагать таких подобных акций, но в целом интерес к ним большой.

Подробности в видео.

# Ночь музеев # Александр Меженный

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