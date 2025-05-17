«Ночь музеев» – в чём секрет популярности и какие сюрпризы подготовили для посетителей
Как мы и анонсировали, о других сюрпризах акции «Ночь музеев» нам сейчас расскажет наша гостья, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – Виктория Александровна Кузьмина, первый заместитель генерального директора Национального художественного музея Беларуси по научной, международной и просветительской деятельности.
Александр Меженный, ведущий:
Спасибо, что пришли к нам. Знаете, как говорится, если гора не идет в музей, то музей приходит. Это очень здорово. И вот акция «Ночь музеев», которая такая говорящая сама по себе, она всегда привлекает большое количество внимания. Это происходи почему, как вам кажется?
Виктория Кузьмина, первый заместитель генерального директора Национального художественного музея Беларуси по научной, международной и просветительской деятельности:
Наверное, потому что для музеев это возможность нового прочтения выставочного пространства. И каждый музей старается интересно наполнить это мероприятие такими современными локациями, современными квестами, мастер-классами. Поэтому очень много усилий направляют наши сотрудники на то, чтобы привлечь внимание, и поэтому результат такой.
Александр Меженный:
Я, кстати, соглашусь с этой частью, потому что сразу возникает еще такое дополнительное желание, чтобы «Ночь в музее» проходила каждую ночь или хотя бы раз в месяц. Кстати, вот такие планы вынашиваются?
Виктория Кузьмина:
У нас есть «Вераснёвая ноч» – акция, которая проходит в сентябре. Но, наверное, вот такую уникальную акцию стоит сохранить уникальной. Именно потому она и будет привлекать большой круг посетителей. Но, конечно, мы пробуем разные варианты привлечения посетителей. И надо сказать, что сейчас мы наблюдаем еще такой ренессанс музеев – возрождение внимания, популярности музейных площадок. Поэтому, конечно, стараемся и взаимодействовать, и предлагать разные варианты акций, мероприятий. «Ночь музеев» – это такая топовая акция, которая охватывает многие страны, популярна вообще в мире. И мы очень рады присоединиться. И Национальный художественный музей в этом плане, конечно, очень старается держать высокую планку как главный музей, как главная арт-площадка страны в художественном профиле. Поэтому я думаю, что можно разные варианты предлагать таких подобных акций, но в целом интерес к ним большой.
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