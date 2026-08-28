Новости по тегу #Внутренние войска МВД Республики Беларусь

Около 600 новобранцев приняли участие в торжественной церемонии, которая прошла на площади Государственного флага.
Детали рассказал заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Николай Карпенков.
Особое внимание обратили на действия в составе малых групп, штурм окопов и зданий. Вдобавок к этому, обучаемые выполнили упражнения стрельб и углубили знания по военной медицине и организации тылового обеспечения.
Испытания на право ношения самого желанного отличительного знака для бойца внутренних войск состоят из множества этапов, которые проходят не один день. Претендентов постоянно сопровождают инструкторы, они следят за соблюдением строгих правил.
В рамках торжественного ритуала вручения заветных головных уборов в войсковой части 5448 состоялось открытие аллеи славы крапового берета и памятника воину спецназа внутренних войск, обладателю знака отличия, преодолевшему себя во имя защиты Отечества.
Традиция проведения испытаний, заложенная в 1993 году, сохраняет свои основные правила, но при этом «экзамен» постоянно адаптируют к современным вызовам.
Слова клятвы в Цитадели, являющейся символом мужества и героизма, всегда звучат особенно торжественно.
Как подчеркнул министр МВД, молодое поколение военнослужащих – достойные наследники ветеранов. Как и их героические предки, нынешние правоохранители ежедневно стоят на страже безопасности белорусов, готовые в любой момент, даже с риском для жизни, выполнить свой долг.
Успехи можно выделить по всем направлениям деятельности: будь то обеспечение общественной безопасности или повышение боевого потенциала, формирование новых подразделений или работа с подрастающим поколением.
Президент отметил, что отличительными качествами каждого воина внутренних войск являются верность присяге, мужество и высокое боевое мастерство.
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