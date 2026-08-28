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Новости по тегу #Внутренние войска МВД Республики Беларусь

Первокурсники Академии и Колледжа МВД Беларуси принесли присягу
28 августа 2026 10:52

Первокурсники Академии и Колледжа МВД Беларуси принесли присягу

Отряд спецназа «Буран» преобразован в отдельную воинскую часть
12 марта 2026 17:03

Отряд спецназа «Буран» преобразован в отдельную воинскую часть

В войсковых частях 7404 и 5526 прошли комплексные занятия с добровольцами
25 ноября 2025 06:43

В войсковых частях 7404 и 5526 прошли комплексные занятия с добровольцами

Марш-бросок и стрельба – квалификационные испытания на право ношения крапового берета завершились
17 сентября 2025 08:13

Марш-бросок и стрельба – квалификационные испытания на право ношения крапового берета завершились

Почти 80 бойцов внутренних войск МВД стали обладателями крапового берета
17 сентября 2025 06:41

Почти 80 бойцов внутренних войск МВД стали обладателями крапового берета

Во Внутренних войсках МВД проходят испытания на право ношения крапового берета
12 июня 2025 07:40

Во Внутренних войсках МВД проходят испытания на право ношения крапового берета

Молодое пополнение пограничников и военнослужащих внутренних войск приняли присягу в Брестской крепости
17 мая 2025 13:35

Молодое пополнение пограничников и военнослужащих внутренних войск приняли присягу в Брестской крепости

Иван Кубраков принял участие в мероприятии, посвящённом Дню внутренних войск МВД
18 марта 2025 10:36

Иван Кубраков принял участие в мероприятии, посвящённом Дню внутренних войск МВД

Безопасность госграницы и охрана БелАЭС – вспоминаем достижения внутренних войск МВД в 2024-м
18 марта 2025 08:03

Безопасность госграницы и охрана БелАЭС – вспоминаем достижения внутренних войск МВД в 2024-м

Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов внутренних войск с профессиональным праздником
18 марта 2025 07:47

Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов внутренних войск с профессиональным праздником

День открытых дверей во внутренних войсках Республики Беларусь
18 марта 2012 13:10

День открытых дверей во внутренних войсках Республики Беларусь