Ученый, общественник, дипломат. Открыли для себя разные грани писателя Михася Лынькова

Отправимся в литературное путешествие и откроем для себя разные грани Михася Лынькова в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Талантливый писатель и человек с большой буквы. Большинство знают Михаила Лынькова по легендарной повести «Миколка-паровоз». Но истинным поклонникам белорусской литературы непременно стоит побывать в Крынковской средней школе Лиозненского района. Здесь в честь одаренного земляка, который родился в соседней деревне Зазыбы, организовали замечательный музей.

Начнем с биографии. Михаська появился на свет 30 ноября 1899 года. Отец Тихон Осипович работал на Риго-Орловской железной дороге. С Витебщины семья переехала на Рогачевщину, где жила в железнодорожной будке № 230.

Мама Елена Емельяновна была очень заботливой и любящей хозяйкой. Она знала много белорусских сказок и красиво пела, стремилась, чтобы все дети получили образование и вышли в свет. Старшим был Михась. В музее можно увидеть фото, где он семинарист. Также были сестры Пелагея и Анна, братья Николай и Григорий. Последний пропал без вести в первые месяцы Великой Отечественной войны.