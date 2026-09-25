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Новости по тегу #пограничники

Финальный этап соревнований на лучшую тревожную группу органов погранслужбы завершился в Лиде
25 сентября 2026 13:45

Финальный этап соревнований на лучшую тревожную группу органов погранслужбы завершился в Лиде

В Лиде стартовал финал соревнований на лучшую тревожную группу пограничников
22 сентября 2026 06:21

В Лиде стартовал финал соревнований на лучшую тревожную группу пограничников

Гродненские таможенники выявили незаконный ввоз партии автозапчастей
30 июня 2026 06:21

Гродненские таможенники выявили незаконный ввоз партии автозапчастей

С начала 2026 года белорусские пограничники выявили 12 попыток незаконного ввоза БПЛА из стран ЕС
12 июня 2026 05:44

С начала 2026 года белорусские пограничники выявили 12 попыток незаконного ввоза БПЛА из стран ЕС

Служба не останавливается ни на минуту! Узнали, как работают белорусские пограничники
28 мая 2026 17:41

Служба не останавливается ни на минуту! Узнали, как работают белорусские пограничники

Праздничные мероприятия в честь Дня пограничника проходят по всей Беларуси
28 мая 2026 10:55

Праздничные мероприятия в честь Дня пограничника проходят по всей Беларуси

В Беларуси отмечают День пограничника
28 мая 2026 06:02

В Беларуси отмечают День пограничника

Лукашенко: за годы независимости в Беларуси создана высокопрофессиональная пограничная служба
28 мая 2026 05:48

Лукашенко: за годы независимости в Беларуси создана высокопрофессиональная пограничная служба

Белорусские пограничники готовятся к профессиональному празднику
27 мая 2026 20:03

Белорусские пограничники готовятся к профессиональному празднику

Более тысячи солдат весеннего призыва пополнят органы пограничной службы
30 апреля 2026 11:45

Более тысячи солдат весеннего призыва пополнят органы пограничной службы

Служба на границе с Украиной – как всё устроено? Побывали на погранзаставе
18 января 2026 17:30

Служба на границе с Украиной – как всё устроено? Побывали на погранзаставе

Годом пограничного мастерства объявлен 2026-й в погранвойсках Беларуси
13 января 2026 13:51

Годом пограничного мастерства объявлен 2026-й в погранвойсках Беларуси