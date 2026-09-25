Новости по тегу #пограничники

В 2026 году участвовали не только белорусские представители, но и гости из России.
Впервые в них участвуют представители России. Состязания продлятся по 25 сентября. Программа максимально приближена к службе.
При перемещении партии автозапчастей, польский перевозчик попытался сэкономить на таможенных платежах около 70 тысяч рублей.
В ГПК напоминают: действующий указ запрещает физическим лицам ввоз, хранение, использование и изготовление гражданских беспилотников.
Даже в профессиональный праздник служба не останавливается ни на минуту. На границе обычный рабочий день. И сегодня на посту, вместе с мужчинами, женщины в погонах.
Торжественные мероприятия в столице стартовали в сквере Толбухина. У памятного знака «Стражам границы всех поколений» лучшим представителям ведомства вручили награды и внеочередные звания.
Профессиональный праздник тех, кто выбрал делом всей жизни стоять на передовой защиты государства.
Круглосуточно, семь дней в неделю на защите рубежей Родины. 28 мая – 108 лет с момента образования белорусской пограничной службы.
Добрая традиция собираться накануне праздника привела на площадь Славы полсотни тех, кто даже после завершения службы с гордостью носит зеленую фуражку.
В конце мая новобранцы весеннего призыва примут военную присягу и продолжат подготовку к предстоящему выполнению задач по охране государственной границы.
Выступая на последнем саммите ОДКБ, Президент сказал, что мы живем как в осажденной крепости. На южных рубежах – Украина и военный конфликт, а на западных – натовское оружие, наступательные учения и новые полигоны. Что называется, так и живем, и обстановка спокойнее не становится.
В органах пограничной службы Беларуси начался новый учебный год.
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