Мои фанатки – это не только бабушки! Блогер Кирилл Кветка рассказал о творческом пути
Цветы живые, а у белорусского блогера и певца Кирилла Кветки они даже танцуют. Этот молодой человек – настоящий цветочный гуру, который знает, как заставить орхидеи не только цвести, но и подружиться с фиалками. Умеют ли петь кактусы и подписываются ли они на его страничку в Instagram.
Спросили об этом гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Кирилл Кветка.
Юрий Царев, ведущий:
Как вы к этому пришли?
Кирилл Кветка, блогер:
С самого детства мне нравилось. Я сколько помню, мне нравилось наблюдать за развитием корешочков, как там бутончик раскрывается. Даже были меры, немножечко вандальные. Я надламывал листики фикуса. А у них свойство – белый сок течет. Процессы были необычные, волшебные, хотелось познать. И я окунулся в этот зеленый мир.
Александра Каштанова, ведущая:
Как появилась идея создавать свой блог?
Кирилл Кветка:
Я, как обычный ребенок, когда появилась эта тенденция заводить свои странички в социальных сетях, начал с «Одноклассников». Я просто вел свою личную страничку, как и каждый из нас, и показывал свою жизнь. А моя жизнь очень тесно переплетена, связана с растениями.
Александра Каштанова:
Какая у вас целевая аудитория? Вы проверяли? Женщины в основном смотрят?
Кирилл Кветка:
На самом деле многие мне пишут, что там одни бабушки твои фанатки. Даже если бы это было так, я с большим удовольствием дальше бы продолжал ради них вести блог, все показывать, трудиться, потому что бабушки – это такие же люди, как и мы с вами, которым тоже нужно что-то показывать, рассказывать.
Но на самом деле у меня огромнейшая, разнообразнейшая аудитория. С приходом TikTok детей безумно много.
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