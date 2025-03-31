Мои фанатки – это не только бабушки! Блогер Кирилл Кветка рассказал о творческом пути

Цветы живые, а у белорусского блогера и певца Кирилла Кветки они даже танцуют. Этот молодой человек – настоящий цветочный гуру, который знает, как заставить орхидеи не только цвести, но и подружиться с фиалками. Умеют ли петь кактусы и подписываются ли они на его страничку в Instagram. Спросили об этом гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Кирилл Кветка. Юрий Царев, ведущий:

Как вы к этому пришли?

Кирилл Кветка, блогер:

С самого детства мне нравилось. Я сколько помню, мне нравилось наблюдать за развитием корешочков, как там бутончик раскрывается. Даже были меры, немножечко вандальные. Я надламывал листики фикуса. А у них свойство – белый сок течет. Процессы были необычные, волшебные, хотелось познать. И я окунулся в этот зеленый мир. Александра Каштанова, ведущая:

Как появилась идея создавать свой блог? Кирилл Кветка:

Я, как обычный ребенок, когда появилась эта тенденция заводить свои странички в социальных сетях, начал с «Одноклассников». Я просто вел свою личную страничку, как и каждый из нас, и показывал свою жизнь. А моя жизнь очень тесно переплетена, связана с растениями.