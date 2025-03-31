Как пройдет вступительная кампания – 2025 и где появятся новые специальности? Анонс «По существу»

На старте. Как пройдет вступительная кампания 2025 в вузы и ссузы? Где появятся новые специальности? Хватит ли всем желающим баллов? И как адаптируются школьные новации на практике? Большой образовательный срез – чуть больше времени, отведенного на один урок – этим вечером проведут ведущие ток-шоу «По существу» в прямом эфире вместе с представителями педагогической среды и руководителями профильного ведомства.

Если у вас есть вопрос или мнение по теме, «поднимайте руку» в чате-трансляции на платформе YouTube. Для этого считывайте со стартом ТВ-эфира камерой своего смартфона QR-код, который появится на экранах. И переходите в чат трансляции на платформе YouTube. Наиболее интересные комментарии будут озвучены в программе. Не пропустите единственное общественно-политическое ток-шоу, которое выходит в прямом эфире.