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Елфимов: Европа без Штатов продержится ровно час!

31 марта 2025 08:41
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: Европа без Штатов продержится ровно час!-2

Вадим Елфимов, политолог: 
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Сколько продержится Европа? Честно сказать, вопрос наивный. Ответ на него хорошо известен самим европейцам. Не верите? Давайте проверим.

Сергей Лавров недавно раскрыл правду про Европу. Именно она 500 последних лет является главным «головняком» человечества, если не сказать грубее… То есть главной проблемой цивилизации, стоящей на пути цивилизованного и мирного развития! Ибо Европа и только Европа начинала все войны в этот период. Ни в Африке, ни в Америке, ни даже в Азии и близко не было столько войн и столько кровопролития.

Так что душераздирающий термин «азиатчина» не соответствует реальности и явно был придуман европейцами. Куда логичнее в таком смысле говорить – эта «европейщина»!

Подробности читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Международная политика # Вадим Елфимов

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