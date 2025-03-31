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Подразделения связи Вооружённых Сил Беларуси отработали различные способы приёма и передачи данных

31 марта 2025 08:32
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Обороноспособность укрепляет белорусская армия. Под руководством начальника связи Вооруженных Сил прошли контрольные занятия по тактико-специальной подготовке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подразделения связи Вооружённых Сил Беларуси отработали различные способы приёма и передачи данных-2

В ходе тренировок подразделения отработали различные способы приема и передачи данных в условиях противодействия со стороны условного противника. Протестированы новые формы и способы организации связи с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Подразделения связи Вооружённых Сил Беларуси отработали различные способы приёма и передачи данных-4

Дмитрий Селицкий, начальник штаба 86-й бригады связи:
В рамках контрольных занятий по тактике специальной подготовки войск связи Вооруженных Сил развернуто и функционирует 9 узлов связи пунктов управления ВС и 2 передающих радиоцентра. Развернуто и функционирует 12 линий связи привязки. Организован набор связи в количестве более 500 каналов связи. На рабочих местах пунктов управления Министерства обороны и командных пунктов Вооруженных Сил развернуты в полном составе абонентские сети связи, пункты передачи информации, видеоконференцсвязь.

Боеготовность на высоте. Качественная передача информации позволяет четко координировать действия и принимать оперативные решения. Главная цель – поддержание работоспособности системы, которая призвана обеспечить эффективное управление подразделениями.

# Военные учения # Вооруженные силы Республики Беларусь

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