В Гааге готовятся к «саммиту НАТО на минималках». Встреча пройдет 24 и 25 июня. Шесть тысяч участников, включая глав государств, министров иностранных дел, обороны и представителей прессы соберет площадка Альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако времени на обсуждение у такого широкого круга участников будет крайне мало. Как пишут британские СМИ, цитата, «растущие угрозы безопасности ЕС» – это не только российские танки, но и непомерное бремя долгих речей. Иными словами – «надоело»! Так, вместо стандартных трех частей саммита будет проведена только одна сессия. Также будет отменена традиционная пресс-конференция президента США с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте. Кроме того, предполагается, что коммюнике по итогам саммита составит всего порядка пяти абзацев, а не целых 44, как в прошлый раз. Сама повестка крайне скромна – в основном обсуждение того, что уже обсуждали не раз: как увеличить совокупные расходы стран Альянса на оборону до 5 % от ВВП. Еще один вопрос, волнующий НАТО, – разработка рекомендаций по новой стратегии в отношении России.

Кая Каллас, заместитель председателя Европейской комиссии, глава внешнеполитического ведомства ЕС:

Россия представляет угрозу глобальной безопасности. Против НАТО и ЕС у России нет шансов, поэтому мы должны держаться вместе. Когда лидеры НАТО встретятся на следующей неделе, сохранение единства в Альянсе будет таким же приоритетом, как и увеличение расходов на оборону.

Журналисты уверены, что организаторы решили урезать программу саммита до минимума, лишь потому что дрожат от страха перед грядущим визитом Дональда Трампа. СМИ ссылаются на то, что у президента США, мягко говоря, проблемы с концентрацией. Однако кажется, что причина кроется в другом. Напомним, что два дня назад Трамп раньше времени покинул саммит «Большой семерки», утомленный русофобскими речами евродепутатов. Тогда же европейские политики и поняли, что на длительный саммит НАТО у главы США времени точно может не найтись. Помимо этого, американский лидер не скрывал своего нежелания встречаться с Зеленским, который в Канаде намеревался поговорить лично с главой США. Однако и в этот раз им не суждено встретиться. Здесь политики соберутся, чтобы по-быстрому отчитаться о якобы «единстве и солидарности», а также вновь напомнить гражданам Европы, что военные амбиции лягут на карман рядовых налогоплательщиков.

Лоде Ваност, бывший депутат от партии AGALEV (Бельгия):

Люди заботятся о своей повседневной жизни. Могут ли они позволить себе отправить детей в школу, платить за свой дом, съездить в отпуск? Власти им говорят: «Вам придется отказаться от всего этого, потому что русские собираются вторгнуться в нашу страну». Однако люди не верят политикам. Этого не случилось во время первой холодной войны, а значит, не произойдет и сейчас. Европейские власти используют «восточную угрозу» как аргумент, чтобы заставить замолчать оппозицию.