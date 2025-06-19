Сергей Сивец в рамках единого дня информирования встретился с учащимися Юридического колледжа БГУ

Беларусь – страна возможностей. О молодежной политике как одном из приоритетных направлений развития государства говорили 19 июня в трудовых коллективах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В единый день информирования прошли встречи в формате открытого диалога. В Минске одной из площадок для обсуждения стал Юридический колледж БГУ.

Своими планами на будущее учащиеся поделились с Сергеем Сивцом, председателем Постоянной комиссии Совета Республики. В нашей стране молодое поколение может реализовать свой потенциал в полной мере. Парламентарий подчеркнул, что в Беларуси осуществляется комплексная и масштабная работа с молодежью.