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Сергей Сивец в рамках единого дня информирования встретился с учащимися Юридического колледжа БГУ

19 июня 2025 18:44
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Беларусь – страна возможностей. О молодежной политике как одном из приоритетных направлений развития государства говорили 19 июня в трудовых коллективах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В единый день информирования прошли встречи в формате открытого диалога. В Минске одной из площадок для обсуждения стал Юридический колледж БГУ.

Своими планами на будущее учащиеся поделились с Сергеем Сивцом, председателем Постоянной комиссии Совета Республики. В нашей стране молодое поколение может реализовать свой потенциал в полной мере. Парламентарий подчеркнул, что в Беларуси осуществляется комплексная и масштабная работа с молодежью.

Сергей Сивец в рамках единого дня информирования встретился с учащимися Юридического колледжа БГУ-2

С 2020 года при Национальном собрании функционирует Молодежный совет, состоящий из 137 человек. Юноши и девушки активно взаимодействуют с парламентариями: участвуют в заседаниях, работают над международной повесткой и освещают деятельность в СМИ. Стоит также отметить, что каждый пятый гражданин Беларуси – представитель молодого поколения. И для них созданы все условия: от доступного образования до поддержки стартапов и инициатив.

Сергей Сивец в рамках единого дня информирования встретился с учащимися Юридического колледжа БГУ-4

Адам Мозоль, учащийся Юридического колледжа Белорусского государственного университета:
Белорусская молодежь должна быть задействована в различных мероприятиях, перенимать какой-то опыт от старшего поколения, получать знания. Беларусь предоставляет возможности, равные для всех в реализации, социализации.

Сергей Сивец в рамках единого дня информирования встретился с учащимися Юридического колледжа БГУ-6

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
В нашей стране молодежная политика находится в фокусе внимания государства, это магистральная линия социальной политики в целом. Мы на конституционный уровень вынесли отдельную статью Конституции, касающуюся молодежи и молодежной политики, соответственно, с которой государство способствует физическому, духовному, нравственному, интеллектуальному развитию молодежи. Когда и совпадает тема единого дня информирования плюс та среда, которая непосредственно вовлечена в рассмотрение актуальных вопросов данной темы, – это как раз та синергия, которая позволяет соблюсти формат диалоговой площадки, то есть получить обратную связь от людей, непосредственно погруженных в рассматриваемую тематику.

Сергей Сивец в рамках единого дня информирования встретился с учащимися Юридического колледжа БГУ-8

В рамках единого дня информирования в трудовых коллективах страны обсудили также методы противодействия коррупции и незаконному обороту наркотиков, вопросы безопасности в летний период и даже подготовку к уборочной кампании.

# Молодежь Беларуси # Сергей Сивец

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