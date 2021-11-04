«Есть гарантия трудоустройства». Как модели из Беларуси могут получить работу за рубежом?

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Вы посмотрели, побывали во многих городах. Если сравнивать моделинг у нас, в Беларуси и за рубежом, вот что вы можете сказать?

Дарья Вакулина, модель:

У нас немножко скучно, хочется туда и возвращаться туда. Поэтому ты возвращаешься обратно в Беларусь, работаешь и возвращаешься туда на показы. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Дмитрий, не хочу верить то, что все так плохо и печально у нас с модельным бизнесом в Беларуси, потому что проводится огромное количество показов, все мы на них с удовольствием ходим. Немножечко коронавирус, пандемия, собственно, внесла, как мы любим говорить, свои коррективы. Тем не менее город живет модой. Очень много красивых, ухоженных женщин и мужчин на улицах.

Дмитрий Врублевский, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Национальной школы красоты:

Нет, наверное, не так все плохо у нас. Так, наверное, будет неправильно и не совсем корректно говорить. Тут есть два таких нюанса. Во-первых, поездка за границу, отправка модели за границу – это лицензируемый вид деятельности. Модельное агентство, подчеркиваю, не школа, должно получить лицензию у Министерства внутренних дел, согласно законодательству, на право отправления модели на работу. Не просто в поездку за границу, тут есть маленький нюанс. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Так за работу-то платят обычно? Дмитрий Врублевский:

Естественно. Если вы едете по контракту за границу, где оговаривается. Контракт трехсторонний: между вами, агентством и агентством на той территории. У каждого свои права и обязанности. Кристина Сущеня:

И прописанная сумма?

Дмитрий Врублевский:

Естественно. И в том числе модель получает свою зарплату, агентство, которое на территории Беларуси получает процент за то, что оно трудоустроило модель, агентство на месте получает свой процент за то, что оно там курирует ее: устраивает, дает проживание, пропитание, ну и координирует на местности. Таких моделей, конечно, отправляется гораздо меньше, чем те, которые уезжают самостоятельно по тем, либо иным причинам. Потому что тут есть один маленький минус. С одной стороны, лицензирование – это прекрасно, потому что это укрепляет безопасность наших граждан, которые уезжают за границу. Есть гарантия трудоустройства, есть гарантия ответственности, в том числе и социальной, есть гарантии возврата и тому подобное, что вас не оставят без присмотра, и вы не окажетесь просто на вокзале или в аэропорту. Второй момент – это усложнение процедуры выезда. Потому что вы должны получить оттуда весь пакет документов, с той страны, куда вы планируете отправить модель по контракту. К сожалению, не во всех странах есть списки документов, которые требует для лицензии наша страна. Италия там, либо в Китай – чуть упрощенный более порядок работы модельных агентств. Они не могут всегда предоставить, к сожалению, такой пакет документов. Плюс вторая сторона медали – это наши страны-соседки с той же славянской красотой, где, возможно, чуть проще отношение к этому.

Екатерина Забенько:

Конкуренция. Дмитрий Врублевский:

Конкуренция, естественно. Поэтому, если ставим условия: «Дайте нам какой-то документ». Они говорят: «А вот Украина готова нам дать без документов и ничего у нас не просит». Ну условно, конечно. Екатерина Забенько:

То есть в Беларуси в этом плане законодательство более жесткое, да? Требуют от людей, чтобы сохранить гарантии для девочки, в первую очередь? Дмитрий Врублевский:

Да. Но оно же принималось с благими целями, чтобы защитить от торговли людьми. То есть наши граждане оказывались в ситуации, где у них забирают паспорта, и они потом не могут ни вернуться, ни уехать и так далее. Екатерина Забенько:

Мне кажется, торговля людьми – это еще недавно достаточно актуальная проблема во всем мире. В Беларуси такие случаи бывают или все-таки мы от этого на 100 % защищены?

Дмитрий Врублевский:

На данный момент в Беларуси... Я инициатор борьбы с этим. В стране приняты самые такие передовые, наверное, законы, на опережение всего мира по этому пункту вопроса. Естественно, к сожалению, возникают нюансы в плане работы. Ну, опять же, при желании можно получить лицензию и работать с легальными агентствами, с которыми работают агентства, с учетом опыта работы. Те, кто работает долго, уже знают, как работать правильно. Те, которые новички открываются, стараются, наверное, в какой-то мере, возможно, обходить какие-то нюансы. Модели могут уезжать по трудовым визам, по туристическим. Естественно, гарантий там никаких нет. Если приезжаете под честное слово, то есть под честным словом можете оказаться в аэропорту, а дальше делайте, что хотите. И пожаловаться никуда не можете, потому что юридически у вас никаких прав нет. Вы просто приехали. Да, вас обманули. Но на словах докажите, что вас обманули. Поэтому бывают, к сожалению, такие случаи. Да, слава богу, это не у нас, это наши соседи предоставляют нам такие новостные ленты иногда. Но вот чтобы этого избежать, страна приняла такие соответствующие законы. Поэтому модели трудоустраиваются, работают. Да, может быть и меньшинство из тех, кто хотел бы, потому что есть нюанс в преодолении трудностей. Но при большом желании, эти трудности можно преодолеть.