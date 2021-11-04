Зачем женщины в возрасте идут в моделинг и можно ли на этом заработать?
Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Лариса, вот интересен ваш опыт. Для вас моделинг – это все-таки хобби или вам удается зарабатывать на этом деньги?
Лариса Заверач, модель:
Наверное, у нас лучше, чем у молодежи. Потому что, во-первых, мы пришли все уже возрастные. И когда мы сегодня говорим о продлении жизни – я как медик – то я говорю, каждая же мама, наверное, не хочет обременять своих там родных, близких своей старостью. Хочется чтобы старость все-таки была активная, хочется быть на своих ногах и с ясной головой.
И когда мы пришли в моделинг, то там перед показами мы тренируем свою память, потому что надо запомнить за кем выходить, куда выходить, как выходить. Плюс для того, чтобы быть в модельном, я не назову это бизнесе, все-таки на показах и все...
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
В модельной обойме.
Лариса Заверач:
Да. То мы, на самом деле, тоже и стретчингом занимаемся там, и актерское мастерство. И все это тренирует память. И мне нравится, что на нас все-таки повернули лицо санатории. Потому что в санатории приезжают в основном пожилые люди. Кто будет рекламировать эти санатории?
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Лариса, деньги интересуют.
Лариса Заверач:
Да, нас приглашают для того, чтобы рекламу, и нам платят. Какие-то торговые косметические компании, тоже там крема рекламируют, все. Иногда нам дают пакетом вот этих всех кремов. Это недешево.
Екатерина Забенько:
Лариса, вот смотрите, девчонкам нашим, как легко поддерживать себя в хорошей форме, когда и генетика, и молодость, и красота. Как вам удается, в общем-то, в таком прекрасном виде находиться для того, чтобы к вам обращались, в том числе за рекламой?
Лариса Заверач:
Когда мы возрастные, то особо там никто не смотрит параметры: рост там, вес. На самом деле кто-то активный, есть харизматичность. И если браться за рекламу, некоторым платят и по 400 рублей, и много приглашают. Я не хочу сказать, может быть, у нас не столько возрастных моделей есть еще?
Даже мы соглашаемся на социальные рекламы, потому что интересно. Вчера, допустим, вот мы снимали рекламу в метро. Это было о масках и о прививках. Ну и я с радостью пошла. Не потому что мне хочется засветиться, потому что я понимаю эту социальную проблему, и принять в этом участие.
Алеся Лакина:
Заплатили?
Лариса Заверач:
Знаете, я сегодня говорю, что здесь я пошла на социальную рекламу, где мне не заплатили, но другой раз меня позовут там, где мне заплатят. Поэтому я уже вот не жду и не сижу, что я вот туда пойду, потому что они заплатили.
Был у нас благотворительный проект. В Гомель мы даже ездили ко Дню инвалида и показывали. Даже больше, тоже у нас был показ: женщины, которые переболели онкологией, у кого удалена там, допустим, грудь, стоят импланты. Это, конечно же, им тяжело, стресс. И когда после наших показов там открывается агентство, и туда приходят эти женщины, которые с диагнозом, то вот тебе уже заплатили, там наверху тебе заплатили.
Алеся Лакина:
Ну благотворительность – это понятно. Лариса, но как вы считаете, вот лично вы, должна ли модель платить деньги за то, что ее лицо напечатают на обложке журнала, допустим?
Лариса Заверач:
Нет.
Алеся Лакина:
Мне кажется, ей должны заплатит за это, а не она.
Лариса Заверач:
Не хотелось бы. Но на самом деле, как говорят, в Беларуси это так.
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