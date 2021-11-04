Зачем женщины в возрасте идут в моделинг и можно ли на этом заработать?

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Лариса, вот интересен ваш опыт. Для вас моделинг – это все-таки хобби или вам удается зарабатывать на этом деньги?

Лариса Заверач, модель:

Наверное, у нас лучше, чем у молодежи. Потому что, во-первых, мы пришли все уже возрастные. И когда мы сегодня говорим о продлении жизни – я как медик – то я говорю, каждая же мама, наверное, не хочет обременять своих там родных, близких своей старостью. Хочется чтобы старость все-таки была активная, хочется быть на своих ногах и с ясной головой. И когда мы пришли в моделинг, то там перед показами мы тренируем свою память, потому что надо запомнить за кем выходить, куда выходить, как выходить. Плюс для того, чтобы быть в модельном, я не назову это бизнесе, все-таки на показах и все... Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

В модельной обойме. Лариса Заверач:

Да. То мы, на самом деле, тоже и стретчингом занимаемся там, и актерское мастерство. И все это тренирует память. И мне нравится, что на нас все-таки повернули лицо санатории. Потому что в санатории приезжают в основном пожилые люди. Кто будет рекламировать эти санатории? Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Лариса, деньги интересуют. Лариса Заверач:

Да, нас приглашают для того, чтобы рекламу, и нам платят. Какие-то торговые косметические компании, тоже там крема рекламируют, все. Иногда нам дают пакетом вот этих всех кремов. Это недешево. Екатерина Забенько:

Лариса, вот смотрите, девчонкам нашим, как легко поддерживать себя в хорошей форме, когда и генетика, и молодость, и красота. Как вам удается, в общем-то, в таком прекрасном виде находиться для того, чтобы к вам обращались, в том числе за рекламой?