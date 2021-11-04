«Кастинг проходит достаточно сложно». Сколько ребёнок может заработать в модельном бизнесе?

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Нинель Аракелян, директор модельной школы:

У каждого судьба по-разному, скажем, складывается. Но в основном, могу сказать, что остаются те, которые очень, скажем, не задаются. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Трудяги, как и в любом деле. Нинель Аракелян:

Да, трудяги. Здесь очень надо, как и в любой сфере, трудиться. Здесь нелегко. Не то, что ты пришел и все получается. Поэтому многие родители сдаются на начальном этапе. Сдаются в каком плане – цели не совпадают с реальностью. Вот они приходят с одной целью, потом у них меняются очень быстро, скажем, цели. Они хотят сначала развивать ребенка, тут же потом хотят, чтобы ребенок зарабатывал. И когда это не получается, они чувствуют разочарование в этой сфере и, в принципе, ребенка дальше не дают развивать. Ребенок мог бы дальше получить многое, но на каком-то этапе не дают это делать.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Очень интересно, что я лично для себя подчеркнула: я всегда думала, что детей отдают в модельный бизнес именно очень харизматичных, активных и так далее. Оказывается, детей с какими-то комплексами и зажимами для того, чтобы они раскрепостились. Екатерина Забенько:

Многие родители мечтают, оказывается, не просто развивать своих детей в модельной школе, но иметь от этого какие-то потом дивиденды от вложенных средств. У многих ли получается? И с какими мыслями, с какими целями изначально родителям нужно к этому подходить для того, чтобы получить адекватный результат? Не обязательно – подиум, модель, Милан, Париж. Но ребенок раскрепощен, красив и у него есть осанка, как минимум, и понимание того, как строить отношения в новом коллективе. Нинель Аракелян:

Родители, у которых здоровые цели, которые хотят, чтобы ребенок развивался – я говорю о тех родителях, которые у нас – они, в принципе, понимают ценность обучения модельной школы. Они понимают, что модельная школа – это не просто съемки, реклама и кино, это что-то большее. Они видят результат, видят, как их дети раскрепощаются, как они в школе становятся более уверенные. При этом подчеркивают, если параллельно у ребенка будет успех, скажем, в тех же рекламах, в съемках, то почему бы и нет? Алеся Лакина:

Подождите, Нинель, то есть вы считаете, не благие цели родителей, если они хотят, чтобы их ребенок умел зарабатывать деньги?

Нинель Аракелян:

Ну, смотрите, ребенок, когда боится камеры… Алеся Лакина:

Понимал, что это сложно, в первую очередь, что мама не из шкафчика берет деньги. Это сложно заработать денежку. Это тоже благие цели. Нинель Аракелян:

Это сложно. Ну мама может хотеть, чтобы ребенок снимался в школе. Но ребенок может даже не показать эмоций, ребенок не артистичный, образно, ребенок боится камеры. Когда снимают рекламу, вообще на площадке очень много разных людей, вы сами прекрасно это знаете. Алеся Лакина:

Это понятно, это надо работать. И в медицинском врачи тоже приходят, изначально ничего не знают. Они работают, учатся, точно так же, как и в модельной.

Нинель Аракелян:

Просто есть такие категории родителей, которые говорят, что вот мой ребенок красивый и заплатите моему ребенку деньги. Вопрос, кто будет платить? Чтобы ребенка выбрали на какую-то рекламу, ребенок проходит кастинг. И отбирают, скажем, со всех модельных школ. Кастинг проходить достаточно сложно, потому что большая конкуренция. Вот недавно был кастинг рекламы McDonald’s, выбрали ребенка. Заплатили ребенку гонорар определенный. Это небольшие деньги за рекламу. То есть хочется сказать, что если ребенок где-то участвует, безусловно, что-то оплачивают, но это речь здесь не идет о больших деньгах. Также касается кино: массовка. Если ребенок участвует в массовке, он может участвовать с утра до ночи, неважно, это хорошая погода, плохая – очень мало платят, к сожалению. Алеся Лакина:

Почему так? Почему взрослым актерам платят, а детям не платят даже в массовках? Нинель Аракелян:

В массовках платят всем стабильно 20 рублей, взрослым и детям.