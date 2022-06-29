Что остаётся за кадром протокола? Для работников Белкоопсоюза провели экскурсию по Дворцу Независимости

Новости Беларуси. Они задействованы во всех основных сферах экономики: от торговли и промышленности до услуг и строительства. В преддверие своего профессионального праздника работники Белкоопсоюза посетили один из наших главных символов государственности и суверенитета – Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей познакомили с историей его строительства. Как известно, все в здании сделано исключительно отечественными специалистами. Здесь трудились лучшие архитекторы, художники и дизайнеры. Прогулялись кооператоры и по основным залам, где проходят республиканские и международные встречи, принимаются важные, порой судьбоносные для страны решения. Участники экскурсии пополнили личный архив эксклюзивными фото, а еще не упустили возможность расспросить о всех деталях, которые, как правило, остаются за кадром протокольных мероприятий.

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:

Всегда потребкооперация была на острие любых проблем, жизненных, экономических. Особенно для сельского населения. И та поддержка, которую оказывает Президент страны системе потребительской кооперации, говорит о многом. Как-то в одном из интервью он назвал ее поистине народной системой. И она платит Президенту тем же.

Оказаться в стенах Дворца Независимости это колоссальная возможность, большая честь. Ведь именно здесь, в этих стенах принимаются для нашей страны очень важные решения. Те решения, в которые мы сегодня, кооператоры Республики Беларусь, также вносим свой вклад.

Переполняет чувство гордости за нашу страну, за наш народ, за то, что происходит в нашем обществе, что мы мирно и достойно работаем в условиях нелегкой обстановки в мире.

Конечно, масштабное здание, впечатляет торжественная обстановка. Очень нравится, поражена, очень красиво.

Ожидания приглушенные, а реальность поярче. Дворец богатый, видно, что гостей белорусам есть где принимать. Достойный уровень.