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Что остаётся за кадром протокола? Для работников Белкоопсоюза провели экскурсию по Дворцу Независимости

29 июня 2022 13:59
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Новости Беларуси. Они задействованы во всех основных сферах экономики: от торговли и промышленности до услуг и строительства. В преддверие своего профессионального праздника работники Белкоопсоюза посетили один из наших главных символов государственности и суверенитета – Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что остаётся за кадром протокола? Для работников Белкоопсоюза провели экскурсию по Дворцу Независимости-1

Гостей познакомили с историей его строительства. Как известно, все в здании сделано исключительно отечественными специалистами. Здесь трудились лучшие архитекторы, художники и дизайнеры. Прогулялись кооператоры и по основным залам, где проходят республиканские и международные встречи, принимаются важные, порой судьбоносные для страны решения. Участники экскурсии пополнили личный архив эксклюзивными фото, а еще не упустили возможность расспросить о всех деталях, которые, как правило, остаются за кадром протокольных мероприятий.

Что остаётся за кадром протокола? Для работников Белкоопсоюза провели экскурсию по Дворцу Независимости-4

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:
Всегда потребкооперация была на острие любых проблем, жизненных, экономических. Особенно для сельского населения. И та поддержка, которую оказывает Президент страны системе потребительской кооперации, говорит о многом. Как-то в одном из интервью он назвал ее поистине народной системой. И она платит Президенту тем же.

Что остаётся за кадром протокола? Для работников Белкоопсоюза провели экскурсию по Дворцу Независимости-7

Оказаться в стенах Дворца Независимости это колоссальная возможность, большая честь. Ведь именно здесь, в этих стенах принимаются для нашей страны очень важные решения. Те решения, в которые мы сегодня, кооператоры Республики Беларусь, также вносим свой вклад.

Что остаётся за кадром протокола? Для работников Белкоопсоюза провели экскурсию по Дворцу Независимости-10

Переполняет чувство гордости за нашу страну, за наш народ, за то, что происходит в нашем обществе, что мы мирно и достойно работаем в условиях нелегкой обстановки в мире.

Что остаётся за кадром протокола? Для работников Белкоопсоюза провели экскурсию по Дворцу Независимости-13

Конечно, масштабное здание, впечатляет торжественная обстановка. Очень нравится, поражена, очень красиво.

Что остаётся за кадром протокола? Для работников Белкоопсоюза провели экскурсию по Дворцу Независимости-16

Ожидания приглушенные, а реальность поярче. Дворец богатый, видно, что гостей белорусам есть где принимать. Достойный уровень.

Что остаётся за кадром протокола? Для работников Белкоопсоюза провели экскурсию по Дворцу Независимости-19

22 июня системе потребкооперации исполнилось 105 лет. Сегодня это уникальная многоотраслевая структура, которая неизменно сохраняет социальную направленность. Именно благодаря работе Белкоопсоюза всем необходимым обеспечены даже самые отдаленные деревушки страны.

# Государственная политика # общество # Олег Мацкевич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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