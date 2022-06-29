Что остаётся за кадром протокола? Для работников Белкоопсоюза провели экскурсию по Дворцу Независимости
Новости Беларуси. Они задействованы во всех основных сферах экономики: от торговли и промышленности до услуг и строительства. В преддверие своего профессионального праздника работники Белкоопсоюза посетили один из наших главных символов государственности и суверенитета – Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гостей познакомили с историей его строительства. Как известно, все в здании сделано исключительно отечественными специалистами. Здесь трудились лучшие архитекторы, художники и дизайнеры. Прогулялись кооператоры и по основным залам, где проходят республиканские и международные встречи, принимаются важные, порой судьбоносные для страны решения. Участники экскурсии пополнили личный архив эксклюзивными фото, а еще не упустили возможность расспросить о всех деталях, которые, как правило, остаются за кадром протокольных мероприятий.
Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:
Всегда потребкооперация была на острие любых проблем, жизненных, экономических. Особенно для сельского населения. И та поддержка, которую оказывает Президент страны системе потребительской кооперации, говорит о многом. Как-то в одном из интервью он назвал ее поистине народной системой. И она платит Президенту тем же.
Оказаться в стенах Дворца Независимости это колоссальная возможность, большая честь. Ведь именно здесь, в этих стенах принимаются для нашей страны очень важные решения. Те решения, в которые мы сегодня, кооператоры Республики Беларусь, также вносим свой вклад.
Переполняет чувство гордости за нашу страну, за наш народ, за то, что происходит в нашем обществе, что мы мирно и достойно работаем в условиях нелегкой обстановки в мире.
Конечно, масштабное здание, впечатляет торжественная обстановка. Очень нравится, поражена, очень красиво.
Ожидания приглушенные, а реальность поярче. Дворец богатый, видно, что гостей белорусам есть где принимать. Достойный уровень.
22 июня системе потребкооперации исполнилось 105 лет. Сегодня это уникальная многоотраслевая структура, которая неизменно сохраняет социальную направленность. Именно благодаря работе Белкоопсоюза всем необходимым обеспечены даже самые отдаленные деревушки страны.