С 1 сентября будет введение эмблемы. Как будут разрабатывать дизайн обязательной школьной формы?

Новости Беларуси. В каждом минском учреждении образования вводится своя уникальная школьная форма, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Разрабатывается единый стандарт одежды. Это деловой стиль. Его отличительной особенностью будут лаконичность, элегантность и сдержанность. Кроме того, уже с 1 сентября рассматривается вопрос внедрения отличительных элементов в одежде школьников конкретных учреждений образования. Это может быть жилетка, галстук, значок. Еще одной отличительной особенностью будет эмблема учебного заведения.

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

С 1 сентября это будет, во-первых, введение эмблемы каждого учреждения образования. Мы всегда ставим задачу каждому учреждению образования, что у них должна быть своя изюминка. Каждая школа должна чем-то отличаться. Эмблема и будет отражать эту особенность учреждения образования.