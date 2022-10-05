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Вольфович: войны выигрывает не армия, а народы, поэтому народ к защите своей страны должен быть всегда готов

05 октября 2022 17:06
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Новости Беларуси. Совещание по вопросам военной безопасности с участием Александра Лукашенко разобрали на цитаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Создается впечатление, что у западных оппонентов других инфоповодов нет – только мобилизация в Беларуси и участие наших военных в спецоперации.

Сверхидея – превратить державу-партизанку в территорию коллаборантов.

Вольфович: войны выигрывает не армия, а народы, поэтому народ к защите своей страны должен быть всегда готов-1

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Войны выигрывает не армия, войны выигрывают народы, поэтому народ к защите своей страны должен быть всегда готов. Поэтому в Вооруженный Силах, в других структурах силового блока страны проводятся такие мобилизационные проверочные сборы, на которые на 25-30 суток призывают военнообязанных запаса различных категорий, восстанавливают навыки. Это вполне нормальная практика подготовки. Помимо этого, у нас осенний период, это увольнение в запас отслуживших ребят и призыв новобранцев на действующую военную службу, на срочную службу. При необходимости, конечно же, думаю, наш народ встанет на защиту своей страны.

​Вольфович про фейки о мобилизации: им нужно подорвать спокойную обстановку в Беларуси – подробности.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Вольфович # Евгений Пустовой # Фотофакт

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