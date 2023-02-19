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«У нас много ярких людей на телевидении». Тогда почему режим Зеленского выигрывает в медиапространстве?

19 февраля 2023 18:16
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

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«У нас много ярких людей на телевидении». Тогда почему режим Зеленского выигрывает в медиапространстве?-1

Вадим Боровик, политолог:
Во-первых, информационные войны предшествуют горячей фазе войны, сопровождают войну и потом продолжаются. Поэтому абсолютно неправильно, что заканчивается информационная война с началом горячей фазы. Нет. Сопровождает и усиливает.

Второе. Вы говорите о яркости. Хватало яркости у российских партнеров и хватает. У нас много ярких людей на телевидении, нельзя этого отрицать, и резонансно очень выступают, иногда перегибают, особенно накануне. С 2014 года настолько перегибали, что я был уверен, что никто никогда в Киеве с цветами встречать не будет. Это была ошибка. Неправильно работали с Беларусью, неправильно работали с Украиной. Это мое мнение. Не значит, что все. Многие работали правильно. Слава богу, сегодня в рамках Союзного государства очень правильно работаем. И сегодня мы показываем, как надо было работать до, чтобы не было этой военной операции.

«У нас много ярких людей на телевидении». Тогда почему режим Зеленского выигрывает в медиапространстве?-4

Вадим Боровик:
В чем проблема? Не в яркости. Проблема в контроле информационных платформ. Вы должны видеть корень проблемы. Закрыли RT – есть YouTube, но вы приучили пользователей к YouTube, не развив свой Rutube, вы перевели пользователя из «Яндекса» в Google. Там они занимаются не только потреблением информации, но и бизнесом. И сегодня каналы, которые дают пророссийскую информацию, пессимизируют, снижают просмотры, а каналы, которые транслируют другую точку зрения, искусственно завышают просмотры, переходят в рекомендации и таким образом манипулируют потреблением.

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# Журналистика # общество # Вадим Боровик # Фотофакт

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