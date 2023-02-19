«У нас много ярких людей на телевидении». Тогда почему режим Зеленского выигрывает в медиапространстве?

«Когда люди еще способны говорить, они меньше склонны хвататься за оружие». Но ЕС перешел уже на крайние меры? Подробности здесь .

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Вадим Боровик, политолог:

Во-первых, информационные войны предшествуют горячей фазе войны, сопровождают войну и потом продолжаются. Поэтому абсолютно неправильно, что заканчивается информационная война с началом горячей фазы. Нет. Сопровождает и усиливает.

Второе. Вы говорите о яркости. Хватало яркости у российских партнеров и хватает. У нас много ярких людей на телевидении, нельзя этого отрицать, и резонансно очень выступают, иногда перегибают, особенно накануне. С 2014 года настолько перегибали, что я был уверен, что никто никогда в Киеве с цветами встречать не будет. Это была ошибка. Неправильно работали с Беларусью, неправильно работали с Украиной. Это мое мнение. Не значит, что все. Многие работали правильно. Слава богу, сегодня в рамках Союзного государства очень правильно работаем. И сегодня мы показываем, как надо было работать до, чтобы не было этой военной операции.