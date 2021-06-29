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Можно распределить продукты в рамках благотворительности. Что такое пищевой банк и существует ли он в Беларуси?

29 июня 2021 09:28
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Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
По статистике магазины по всему миру создают полтора миллиона тонн продовольственного мусора каждый год – это продукты питания, срок годности которых подходят к концу. Я всегда задавалась вопросом, почему не раздают нуждающимся? Их выбрасывают. Вы нашли решение – пищевой банк. Расскажите, пожалуйста, подробнее о нем.

Можно распределить продукты в рамках благотворительности. Что такое пищевой банк и существует ли он в Беларуси?-1

Наталья Блыщик, специалист программы по отходам и химической безопасности Центра экологических решений:
Пищевой банк – это механизм, который помогает не выбрасывать продукты питания, а до истечения срока годности распределять их среди людей, которым они нужны. Это не наше новое изобретение. Такие пищевые банки работают по всему миру уже довольно много лет в СНГ, европейских странах, в Америке. Теперь мы работаем над тем, чтобы и у нас такой банк появился. Это организация, которая связывается с производителями, поставщиками, магазинами, которые продают продукты питания, и говорит, что если вы не можете продать какой-то продукт, не успеваете, подходит срок годности, что-то не так с этикеткой, то мы можем законным методом это все перераспределить в рамках благотворительности. Сейчас это позволяет нам делать и законодательство.

Алеся Лакина:
То есть раздают все-таки?

Можно распределить продукты в рамках благотворительности. Что такое пищевой банк и существует ли он в Беларуси?-4

Наталья Блыщик:
Да. Мы пока сейчас об этом говорим, но с нами работает только один производитель, который согласился на это, мы на нем опробываем.

Алеся Лакина:
Добросовестно подходит этот производитель к поставленной задаче или все-таки продают просроченное?

Наталья Блыщик:
Это очень большой вопрос, каким образом распределяются остатки, потому что там непаханое поле.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Рестораны то, что не успели реализовать, просто выбрасывают?

Можно распределить продукты в рамках благотворительности. Что такое пищевой банк и существует ли он в Беларуси?-7

Наталья Блыщик:
По-разному бывает. Если вы заметите, в очень многих общепитах они делают скидку в последние часы работы, и это очень хорошо работает. Кулинария в магазинах тоже делает скидку в последние часы работы. Если это не успевают продать, то выбрасывается или каким-то образом перераспределяется.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Или сотрудники забирают себе домой?

Наталья Блыщик:
Забирать нельзя.

Многоразовые памперсы, сумки из старых рубашек и твёрдый шампунь. Что еще вы не знали об экологии и сортировке мусора? Читайте здесь.

# Экология # общество # Алеся Лакина # Наталья Блыщик # Наталья Надольская # Елена Кругликова # Фотофакт

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