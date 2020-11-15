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Для колясочников здесь есть лифт и большие двери. Рассказываем о проекте «Инклюзивный бариста»

15 ноября 2020 17:49
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Новости Беларуси. С ограниченными возможностями, но безгранично талантливы. В Беларуси почти 576 тысяч людей с инвалидностью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый из них имеет право на гарантированную помощь со стороны государства. Поддержка это ведь не только пенсии по инвалидности и пособия, но и существенные льготы: бесплатные лекарства, проезд в общественном транспорте, оздоровление и реабилитация.

Для колясочников здесь есть лифт и большие двери. Рассказываем о проекте «Инклюзивный бариста»-1

Но наши истории немного о другом. О людях, о тех, кто не любит называть себя «человек с ограниченными возможностями». О тех, кто, несмотря на недуг, полноценно развивается в бизнесе, творчестве и спорте. О тех, кто не привык опускать руки.

Для колясочников здесь есть лифт и большие двери. Рассказываем о проекте «Инклюзивный бариста»-4



Александр Авдевич, автор проекта «Инклюзивный бариста»:
Изначально это был большой проект по обучению, социальный проект, где мы ездили по всей Беларуси и обучали ребят с инвалидностью профессии бариста. После этого мы пытались их трудоустраивать. Все упиралось в то, что все такие: «Мы возьмем человека с инвалидностью, нам интересно». Но когда они начинают немножко понимать, что за этим всем стоит, то все перерастает в такое: «Ой, у нас тут просто недоступно, извини». Хотелось придумать какой-то кейс, где все эти параметры существуют, все идеально. Это все мы воплотили в нашей первой кофейне.

Для колясочников здесь есть лифт и большие двери. Рассказываем о проекте «Инклюзивный бариста»-6



Первая инклюзивная кофейня в Минске открылась в конце марта и разместилась в здании банка на улице Романовская Слобода. Место с небольшой арендной платой, да еще и в центре города, найти было непросто. Жертвовать им даже во время пандемии было нельзя. Поэтому ребята открылись на свой риск и страх. И благое дело увенчалось успехом.

Для колясочников здесь есть лифт и большие двери. Рассказываем о проекте «Инклюзивный бариста»-8



Юлия Стриго, корреспондент:
В инклюзивной кофейне необычно все. Начиная от безбарьерности по всему заведению, заканчивая чашками. На кружках ручной работы послание для слабовидящих. Его могут прочитать только те, кто владеет языком Брайля. Например, здесь выбито слово «Верь». Главное  верить в себя.

Для колясочников здесь есть лифт и большие двери. Рассказываем о проекте «Инклюзивный бариста»-10

Для колясочников здесь есть лифт и большие двери, в которые можно без проблем проехать, а также специальный санузел. Сама кофейня с четко выверенными параметрами.

Для колясочников здесь есть лифт и большие двери. Рассказываем о проекте «Инклюзивный бариста»-13



Однако, взяв одну высоту, вдохновленные ребята приобрели настоящий импульс и вот буквально недавно в Минске появилась вторая точка «Инклюзивного бариста». Там тоже есть свои фишки. Например, барная стойка-трансформер. Сотрудники кофейни смогут настроить ее под свой рост и физические возможности. Одна из главных целей проекта  социализация людей-инвалидов.

Для колясочников здесь есть лифт и большие двери. Рассказываем о проекте «Инклюзивный бариста»-15

Александр Авдевич:
Если это смотрят какие-то чиновники, чтобы они не думали, как найти деньги из бюджета, которые они дополнительно начнут платить людям. Я говорю про молодых людей, которые хотят работать, а не про пожилых, не которым нужны деньги на операцию. Они думали о том, как дать им возможность заработать на примере государственного свободного места для любого бизнеса.

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# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Александр Авдевич # Юлия Стриго # Фотофакт

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