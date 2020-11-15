Для колясочников здесь есть лифт и большие двери. Рассказываем о проекте «Инклюзивный бариста»

Новости Беларуси. С ограниченными возможностями, но безгранично талантливы. В Беларуси почти 576 тысяч людей с инвалидностью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый из них имеет право на гарантированную помощь со стороны государства. Поддержка – это ведь не только пенсии по инвалидности и пособия, но и существенные льготы: бесплатные лекарства, проезд в общественном транспорте, оздоровление и реабилитация.

Но наши истории немного о другом. О людях, о тех, кто не любит называть себя «человек с ограниченными возможностями». О тех, кто, несмотря на недуг, полноценно развивается в бизнесе, творчестве и спорте. О тех, кто не привык опускать руки.





Александр Авдевич, автор проекта «Инклюзивный бариста»:

Изначально это был большой проект по обучению, социальный проект, где мы ездили по всей Беларуси и обучали ребят с инвалидностью профессии бариста. После этого мы пытались их трудоустраивать. Все упиралось в то, что все такие: «Мы возьмем человека с инвалидностью, нам интересно». Но когда они начинают немножко понимать, что за этим всем стоит, то все перерастает в такое: «Ой, у нас тут просто недоступно, извини». Хотелось придумать какой-то кейс, где все эти параметры существуют, все идеально. Это все мы воплотили в нашей первой кофейне.





Первая инклюзивная кофейня в Минске открылась в конце марта и разместилась в здании банка на улице Романовская Слобода. Место с небольшой арендной платой, да еще и в центре города, найти было непросто. Жертвовать им даже во время пандемии было нельзя. Поэтому ребята открылись на свой риск и страх. И благое дело увенчалось успехом.





Юлия Стриго, корреспондент:

В инклюзивной кофейне необычно все. Начиная от безбарьерности по всему заведению, заканчивая чашками. На кружках ручной работы – послание для слабовидящих. Его могут прочитать только те, кто владеет языком Брайля. Например, здесь выбито слово «Верь». Главное – верить в себя.

Для колясочников здесь есть лифт и большие двери, в которые можно без проблем проехать, а также специальный санузел. Сама кофейня с четко выверенными параметрами.