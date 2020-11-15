«Я заглянул в мир иной и понял, что нужно пройти жизнь до последнего мгновения». В чём секрет счастья Алексея Талая?

В студии программы «В людях» – паралимпиец, мотивационный тренер Алексей Талай.
В студии программы «В людях» – паралимпиец, мотивационный тренер Алексей Талай.
Вадим Щеглов:
Алексей, вы можете сказать, что вы счастливый человек? Вы счастливы?
Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер:
Я счастлив, да. Я счастливый человек. У меня все хорошо. И опять же, возвращаясь к топ-теме происходящего в нашей стране – сейчас без этого никак. Я добился всего здесь, извините, при нынешней власти. Тот, кто старается, пашет.
Вадим Щеглов:
Не надо извиняться, чего вы извиняетесь?
Алексей Талай:
Подумают – мне заплатили, понимаете? Я искренне говорю. Я смог добиться всего. И по инвалидам очень хорошие есть законы, только изучайте их, учите. Я счастливый иметь просто возможность жить, быть, дышать. Помимо всего прочего, у меня есть возможность действовать, добиваться успеха. Совсем недавно я проявил себя в спорте. Считанные годы назад я взялся доказать себе, попробовать, смогу ли.
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Сегодня я уже участник Паралимпийских игр в Токио в 2021 году. Это именная лицензия, personal invitation (личное приглашение – ред.), серьезная веха, новая страница в моей жизни. Я иду дальше. Что будет дальше, я не знаю, но я знаю точно, что буду стараться, преодолевать. Каждый день для людей с ограниченными возможностями – это сражение, бой.
Вадим Щеглов:
А в чем вот этот секрет, рецепт счастья?
Алексей Талай:
Это может показаться такой жестокой правдой, но неужели надо умереть, чтобы потом жить полной грудью? Умереть, как тогда умирал много раз я на операционном столе, и заглянул, условно, в мир иной, и понял, что здесь – жизнь, очень важные моменты нашего существования, здесь нам необходимо пройти жизнь до последнего мгновения, до последней секунды. Идти, работать, стараться, радоваться, смеяться, любить – это же так прекрасно, люди, опомнитесь. Нам постоянно чего-то не хватает, кто-то в чем-то виноват. Ты родился в эту эпоху – это твоя роль, твои испытания, насладись же ими в полной мере. Я поделюсь сегодня секретом – у нас все будет хорошо, я вам обещаю.
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