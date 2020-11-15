«Я заглянул в мир иной и понял, что нужно пройти жизнь до последнего мгновения». В чём секрет счастья Алексея Талая?

В студии программы «В людях» – паралимпиец, мотивационный тренер Алексей Талай.

Вадим Щеглов:

Алексей, вы можете сказать, что вы счастливый человек? Вы счастливы? Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер:

Я счастлив, да. Я счастливый человек. У меня все хорошо. И опять же, возвращаясь к топ-теме происходящего в нашей стране – сейчас без этого никак. Я добился всего здесь, извините, при нынешней власти. Тот, кто старается, пашет.

Вадим Щеглов:

Не надо извиняться, чего вы извиняетесь? Алексей Талай:

Подумают – мне заплатили, понимаете? Я искренне говорю. Я смог добиться всего. И по инвалидам очень хорошие есть законы, только изучайте их, учите. Я счастливый иметь просто возможность жить, быть, дышать. Помимо всего прочего, у меня есть возможность действовать, добиваться успеха. Совсем недавно я проявил себя в спорте. Считанные годы назад я взялся доказать себе, попробовать, смогу ли. «Я рассказываю, как через кровь и слезы шёл вперёд». Как проходят мотивационные тренинги паралимпийца Алексея Талая

Сегодня я уже участник Паралимпийских игр в Токио в 2021 году. Это именная лицензия, personal invitation (личное приглашение – ред.), серьезная веха, новая страница в моей жизни. Я иду дальше. Что будет дальше, я не знаю, но я знаю точно, что буду стараться, преодолевать. Каждый день для людей с ограниченными возможностями – это сражение, бой.