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«Я заглянул в мир иной и понял, что нужно пройти жизнь до последнего мгновения». В чём секрет счастья Алексея Талая?

15 ноября 2020 19:05
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В студии программы «В людях» паралимпиец, мотивационный тренер Алексей Талай.

«Я заглянул в мир иной и понял, что нужно пройти жизнь до последнего мгновения». В чём секрет счастья Алексея Талая? -1

Вадим Щеглов:
Алексей, вы можете сказать, что вы счастливый человек? Вы счастливы?

Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер:
Я счастлив, да. Я счастливый человек. У меня все хорошо. И опять же, возвращаясь к топ-теме происходящего в нашей стране сейчас без этого никак. Я добился всего здесь, извините, при нынешней власти. Тот, кто старается, пашет.

«Я заглянул в мир иной и понял, что нужно пройти жизнь до последнего мгновения». В чём секрет счастья Алексея Талая? -4

Вадим Щеглов:
Не надо извиняться, чего вы извиняетесь?

Алексей Талай:
Подумают мне заплатили, понимаете? Я искренне говорю. Я смог добиться всего. И по инвалидам очень хорошие есть законы, только изучайте их, учите. Я счастливый иметь просто возможность жить, быть, дышать. Помимо всего прочего, у меня есть возможность действовать, добиваться успеха. Совсем недавно я проявил себя в спорте. Считанные годы назад я взялся доказать себе, попробовать, смогу ли.

«Я рассказываю, как через кровь и слезы шёл вперёд». Как проходят мотивационные тренинги паралимпийца Алексея Талая

«Я заглянул в мир иной и понял, что нужно пройти жизнь до последнего мгновения». В чём секрет счастья Алексея Талая? -7

Сегодня я уже участник Паралимпийских игр в Токио в 2021 году. Это именная лицензия, personal invitation (личное приглашение – ред.), серьезная веха, новая страница в моей жизни. Я иду дальше. Что будет дальше, я не знаю, но я знаю точно, что буду стараться, преодолевать. Каждый день для людей с ограниченными возможностями это сражение, бой.

«Я заглянул в мир иной и понял, что нужно пройти жизнь до последнего мгновения». В чём секрет счастья Алексея Талая? -10

Вадим Щеглов:
А в чем вот этот секрет, рецепт счастья?

Алексей Талай:
Это может показаться такой жестокой правдой, но неужели надо умереть, чтобы потом жить полной грудью? Умереть, как тогда умирал много раз я на операционном столе, и заглянул, условно, в мир иной, и понял, что здесь  жизнь, очень важные моменты нашего существования, здесь нам необходимо пройти жизнь до последнего мгновения, до последней секунды. Идти, работать, стараться, радоваться, смеяться, любить это же так прекрасно, люди, опомнитесь. Нам постоянно чего-то не хватает, кто-то в чем-то виноват. Ты родился в эту эпоху это твоя роль, твои испытания, насладись же ими в полной мере. Я поделюсь сегодня секретом у нас все будет хорошо, я вам обещаю.

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# Белорусские спортсмены # Алексей Талай # Вадим Щеглов # Фотофакт

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