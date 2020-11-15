Ему 13, но в душе он ещё очень маленький. Мальчик с аутизмом играет в инклюзивном семейном театре

Новости Беларуси. С ограниченными возможностями, но безгранично талантливы. В Беларуси почти 576 тысяч людей с инвалидностью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый из них имеет право на гарантированную помощь со стороны государства. Поддержка – это ведь не только пенсии по инвалидности и пособия, но и существенные льготы: бесплатные лекарства, проезд в общественном транспорте, оздоровление и реабилитация.

Но наши истории немного о другом. О людях, о тех, кто не любит называть себя «человек с ограниченными возможностями». О тех, кто, несмотря на недуг, полноценно развивается в бизнесе, творчестве и спорте. О тех, кто не привык опускать руки.

И пока взрослые занимаются бизнесом, ребята помладше подались в творчество. Например, инклюзивный семейный театр. Это постановки спектаклей, где артисты – особенные дети, среди которых и с диагнозом «аутизм». Леше – 13, но в душе он еще совсем маленький. Таковы особенности врожденного заболевания. Мальчик уже дважды выступал на сцене.

Елена Романович:

Эти дети требуют, как я прочитала, в пять раз больше времени и терпения. Благодаря театру мы познакомились с такими же детками, они сюда приходят больше для общения – то, чего им не хватает. Актерство – это уже, конечно, как бонус. Это все супер, но нам главное – то, что они общаются, дружат, потому что им этого не хватает, они очень одиноки.

Кроме занятий в театре, Леша пробует себя в спорте – это футбол и плавание. Тем более что для здоровья это своеобразная поддерживающая терапия. Единственный нюанс: пристроить ребенка-аутиста в кружок с групповыми занятиями сложно. Причина – общественный диагноз – банальное невежество. Люди попросту бояться особенных детей.





Алексей Романович:

Я мечтаю, что мы на футболе получим медали.