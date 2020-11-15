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Ему 13, но в душе он ещё очень маленький. Мальчик с аутизмом играет в инклюзивном семейном театре

15 ноября 2020 17:56
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Новости Беларуси. С ограниченными возможностями, но безгранично талантливы. В Беларуси почти 576 тысяч людей с инвалидностью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый из них имеет право на гарантированную помощь со стороны государства. Поддержка – это ведь не только пенсии по инвалидности и пособия, но и существенные льготы: бесплатные лекарства, проезд в общественном транспорте, оздоровление и реабилитация.

Ему 13, но в душе он ещё очень маленький. Мальчик с аутизмом играет в инклюзивном семейном театре-1

Но наши истории немного о другом. О людях, о тех, кто не любит называть себя «человек с ограниченными возможностями». О тех, кто, несмотря на недуг, полноценно развивается в бизнесе, творчестве и спорте. О тех, кто не привык опускать руки.

Ему 13, но в душе он ещё очень маленький. Мальчик с аутизмом играет в инклюзивном семейном театре-4

И пока взрослые занимаются бизнесом, ребята помладше подались в творчество. Например, инклюзивный семейный театр. Это постановки спектаклей, где артисты – особенные дети, среди которых и с диагнозом «аутизм». Леше  13, но в душе он еще совсем маленький. Таковы особенности врожденного заболевания. Мальчик уже дважды выступал на сцене.

Ему 13, но в душе он ещё очень маленький. Мальчик с аутизмом играет в инклюзивном семейном театре-7

Елена Романович:
Эти дети требуют, как я прочитала, в пять раз больше времени и терпения. Благодаря театру мы познакомились с такими же детками, они сюда приходят больше для общения то, чего им не хватает. Актерство это уже, конечно, как бонус. Это все супер, но нам главное то, что они общаются, дружат, потому что им этого не хватает, они очень одиноки.

Ему 13, но в душе он ещё очень маленький. Мальчик с аутизмом играет в инклюзивном семейном театре-10

Кроме занятий в театре, Леша пробует себя в спорте  это футбол и плавание. Тем более что для здоровья это своеобразная поддерживающая терапия. Единственный нюанс: пристроить ребенка-аутиста в кружок с групповыми занятиями сложно. Причина  общественный диагноз  банальное невежество. Люди попросту бояться особенных детей.

Ему 13, но в душе он ещё очень маленький. Мальчик с аутизмом играет в инклюзивном семейном театре-13



Алексей Романович:
Я мечтаю, что мы на футболе получим медали.

«Несмотря на диагноз, главное – не опускать руки». Как белоруска воспитывает сына с ДЦП (читайте далее).

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Елена Романович # Алексей Романович # Юлия Стриго # Фотофакт

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