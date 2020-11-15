«Закрылся в себе, шесть лет сидел дома». Посмотрите, как парень-колясочник работает бариста в «Инклюзивной кофейне»

Новости Беларуси. Первая инклюзивная кофейня в Минске открылась в конце марта и разместилась в здании банка на улице Романовская Слобода, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Место с небольшой арендной платой, да еще и в центре города, найти было непросто. Жертвовать им даже во время пандемии было нельзя. Поэтому ребята открылись на свой риск и страх. И благое дело увенчалось успехом.

Для колясочников здесь есть лифт и большие двери, в которые можно без проблем проехать, а также специальный санузел. Сама кофейня с четко выверенными параметрами. Алексей Кореньков сегодня в амплуа бариста третий день. До этого прошел двухнедельные курсы обучения. Парень быстро приобрел теоретические навыки, а сейчас набивает руку уже на практике.

Алексей Кореньков, бариста:

Пришел работать на стройку, и несчастный случай спустя пять лет работы. Потом операции, и я в коляске. Закрылся в себе, разорвал все связи с друзьями, сам оттолкнул. Шесть лет я сидел дома и ничего не делал. Я кайфую от этого, мне общение с людьми сейчас такое удовольствие доставляет! Я долгое время (шесть лет) сидел один и, как говорится, «проголодался» по общению. Мне нравится.

Алексей сегодня полноценно водит автомобиль, работает и снимает квартиру. Впереди еще множество целей и планов – путешествия и пробы себя в спорте. Записать интервью с бариста было сложно. Поток клиентов впечатляет.

И, как оказалось, приходят сюда не только за хорошим кофе высшего сорта и свежей выпечкой. Дарья с дочками заглянула сюда, чтобы встретиться с Васей – это директор «Инклюзивного бариста». У него синдром Дауна. Но это не мешает ему отвечать за бумажную работу, принимать товар и заниматься маркетингом.