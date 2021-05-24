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Многодетный акушер-гинеколог говорит, что характер человека виден уже с пелёнок. И вот почему

24 мая 2021 13:16
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя», поделился мнением о характере новорожденных.

Ольга Коршун, ведущая:
Мы уже говорили, что вы многодетный отец, у вас три дочки и сын. Вы хотите, чтобы они продолжили вашу профессию?

Многодетный акушер-гинеколог говорит, что характер человека виден уже с пелёнок. И вот почему-1

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
Я всегда шучу, свой вклад в демографическую безопасность личный я уже сделал. Вы знаете, без насилия. Безусловно, я их знакомил со своей профессией. У меня жена тоже врач. Рассказываем, с чем связаны, какие будни. Они видят нашу работу. Где-то в глубине души мне хотелось бы, чтобы они были врачами, в частности акушерами-гинекологами. Но здесь абсолютно без насилия, потому что я вижу – у каждого ребенка совершенно разный характер.

Ольга Коршун:
Кстати, вам кажется, что характер уже виден с пеленок?

Многодетный акушер-гинеколог говорит, что характер человека виден уже с пелёнок. И вот почему-4

Сергей Васильев:
Абсолютно. Не кажется, а я более чем уверен. Рождается ребенок, видишь, что один спокойнее, а другой энергичный, он с рождения (образно) готов встать и пойти. Все эти моменты закладываются при рождении, впоследствии на них незначительно повлиять можно, но не более того.

«Женщине нужно иметь достаточную выдержку, чтобы выносить ребенка, а потом расстаться с ним». Врач о суррогатном материнстве – подробнее здесь.

# Медицина # общество # Сергей Васильев # Ольга Коршун # Фотофакт

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