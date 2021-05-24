Многодетный акушер-гинеколог говорит, что характер человека виден уже с пелёнок. И вот почему

Ольга Коршун, ведущая: Мы уже говорили, что вы многодетный отец, у вас три дочки и сын. Вы хотите, чтобы они продолжили вашу профессию?

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Я всегда шучу, свой вклад в демографическую безопасность личный я уже сделал. Вы знаете, без насилия. Безусловно, я их знакомил со своей профессией. У меня жена тоже врач. Рассказываем, с чем связаны, какие будни. Они видят нашу работу. Где-то в глубине души мне хотелось бы, чтобы они были врачами, в частности акушерами-гинекологами. Но здесь абсолютно без насилия, потому что я вижу – у каждого ребенка совершенно разный характер.

Ольга Коршун:

Кстати, вам кажется, что характер уже виден с пеленок?