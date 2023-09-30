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Много зарабатывает и экономит на женщине. Можно ли перевоспитать мужчину?

30 сентября 2023 07:04
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Представьте, вы познакомились с очень интересным мужчиной. Общение легкое, шутки смешные, интересы общие. Но на свидании прекрасный принц неожиданно предлагает вам разделить счет. Таких мужчин в народе уже давно прозвали пополамщиками. Они предлагают партнерство во всем, в том числе в формировании общего бюджета на какие-то нужды. О том, кто же платит в отношениях или все должно быть 50 на 50, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я такой человек, который может отдать последнюю рубашку.

Много зарабатывает и экономит на женщине. Можно ли перевоспитать мужчину?-1

Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:
Ну это вы.

Алеся Лакина:
Если бы я очень много зарабатывала, мне кажется, я бы ни с кого не брала деньги. Я бы и тебя водила в ресторан, и вас.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Спасибо, на отдых поехали бы не 50 на 50, а за твои деньги.

Алеся Лакина:
Мне непонятно: когда мужчина много зарабатывает, почему он экономит на женщине?

Виктория Протас:
По своим определенным мыслям, на все есть мотивация. То есть не просто так он пришел к этому решению.

Михаил Свито:
Скажите, перевоспитать таких мужчин реально?

Много зарабатывает и экономит на женщине. Можно ли перевоспитать мужчину?-4

Виктория Протас:
Не надо никого перевоспитывать.

Михаил Свито:
Не надо?

Виктория Протас:
Абсолютно. Зачем вообще мужчин перевоспитывать?

Михаил Свито:
Вдруг эта женщина захочет перевоспитать.

Виктория Протас:
Это глупая затея сразу. Если женщина захочет кого-то перевоспитать, сразу я предупреждаю: это сделать невозможно. Принимайте такими, какими они есть.

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# Психология # общество # Алеся Лакина # Виктория Протас # Михаил Свито # Фотофакт

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