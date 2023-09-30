Много зарабатывает и экономит на женщине. Можно ли перевоспитать мужчину?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: Я такой человек, который может отдать последнюю рубашку.

Представьте, вы познакомились с очень интересным мужчиной. Общение легкое, шутки смешные, интересы общие. Но на свидании прекрасный принц неожиданно предлагает вам разделить счет. Таких мужчин в народе уже давно прозвали пополамщиками. Они предлагают партнерство во всем, в том числе в формировании общего бюджета на какие-то нужды. О том, кто же платит в отношениях или все должно быть 50 на 50, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:

Ну это вы.

Алеся Лакина:

Если бы я очень много зарабатывала, мне кажется, я бы ни с кого не брала деньги. Я бы и тебя водила в ресторан, и вас.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Спасибо, на отдых поехали бы не 50 на 50, а за твои деньги.

Алеся Лакина:

Мне непонятно: когда мужчина много зарабатывает, почему он экономит на женщине?

Виктория Протас:

По своим определенным мыслям, на все есть мотивация. То есть не просто так он пришел к этому решению.

Михаил Свито:

Скажите, перевоспитать таких мужчин реально?