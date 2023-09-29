50 на 50. Должна ли женщина на равных с супругом содержать семью?

Представьте, вы познакомились с очень интересным мужчиной. Общение легкое, шутки смешные, интересы общие. Но на свидании прекрасный принц неожиданно предлагает вам разделить счет. Таких мужчин в народе уже давно прозвали пополамщиками. Они предлагают партнерство во всем, в том числе в формировании общего бюджета на какие-то нужды. О том, кто же платит в отношениях или все должно быть 50 на 50, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Анастасия Малахова, студентка:

Я считаю, что в отношениях должно быть 70 на 30. 70 – мужчина, 30 – женщина. Не 50 на 50 – это точно. Во-первых, мужчины по статистике всегда больше зарабатывают девушек.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Нет, не факт.

Анастасия Малахова:

Почему девушка должна отдавать 80 % своей зарплаты на какие-то отношения? Вопрос: что она оставит на себя? Когда у нее не останется денег на себя, мужчина просто посмотрит на другую и, грубо говоря, уйдет. Так не работает.

Алеся Лакина:

Если женщина будет убиваться на работе?