«Ты меня должен во всём обеспечивать». В каких случаях девушки готовы финансово вкладываться в отношения?

Представьте, вы познакомились с очень интересным мужчиной. Общение легкое, шутки смешные, интересы общие. Но на свидании прекрасный принц неожиданно предлагает вам разделить счет. Таких мужчин в народе уже давно прозвали пополамщиками. Они предлагают партнерство во всем, в том числе в формировании общего бюджета на какие-то нужды. О том, кто же платит в отношениях или все должно быть 50 на 50, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Антон Шабуневич: Предположим, например, встретились мальчик, девочка, парень, девчонка, и они начинают строить коммуникацию, у них получается. Они классно общаются, гуляют, у них классный секс. Они либо до секса, либо после секса вступают в отношения. Какое-то время у них уже романтичные отношения. В таких романтичных отношениях желание вкладываться при нормальном варианте, психологическом здоровье обоих партнеров возникнет у каждого – и у него, и у нее.

Алеся Лакина: На каком этапе можно уже об этом говорить?

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Если вам скажет девушка: я не готова, не хочу, ты меня должен во всем обеспечивать? Есть же такие.

Антон Шабуневич:

Я думаю, что такие есть. Но, опять-таки, когда мы общаемся с девушкой, когда парень общается с девушкой, он понимает, если достаточно осознанно, насколько она готова вкладываться. Есть же девушки, которые не считают, что правильно писать вообще самой. Такие есть.