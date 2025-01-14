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Много музыки и песен. Вот как прошёл второй день «Марафона единства» в Новополоцке

14 января 2025 19:45
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Рабочее настроение в Новополоцке в эти дни задают организаторы и участники «Марафона единства». Несмотря на то, что город весь в трудах, нашлась возможность порадовать многие коллективы. Несколько масштабных концертов прошли прямо в цехах, что существенно повысило праздничную производительность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Много музыки и песен. Вот как прошёл второй день «Марафона единства» в Новополоцке-2

Мастер-классы, выставки, обсуждение значимых тем, много музыки и только положительные эмоции. Два дня сердца жителей и гостей Новополоцка бились в ритме «Марафона единства». Кстати, именно по просьбе людей организаторы расширили маршрут акции и привезли в город нефтяников уникальную программу.

Много музыки и песен. Вот как прошёл второй день «Марафона единства» в Новополоцке-4

Еще один полюбившийся проект среди трудовых коллективов «Одно дело делаем». Производственная сплоченность царила сегодня в филиале Новополоцкой ТЭЦ предприятия «Витебскэнерго». В гости к давним партнерам приехали представители городской коммунальной службы. 

На протяжении долгих лет предприятие общими усилиями доставляет тепло в каждый дом. Коллеги в неформальной обстановке обсудили вопросы сотрудничества и поделились опытом.

Много музыки и песен. Вот как прошёл второй день «Марафона единства» в Новополоцке-6

Артем Лазарев, заместитель директора филиала Новополоцкая ТЭЦ РУП «Витебскэнерго»:
Встретились в очередной раз в неформальной обстановке трудовые коллективы, пообщались, обсудили текущие дела, насущные вопросы, обсудили планы. Но самое важное, поблагодарили друг друга за плодотворный совместный труд.

Но не только экономикой единой, для коллективов организовали концерт. На сцене в цеху любимые белорусские исполнители. Дружественные связи партнера закрепили песнями и танцами.

Много музыки и песен. Вот как прошёл второй день «Марафона единства» в Новополоцке-8

Классно, здорово, позитивно. Я же все-таки ребенок прошлого столетия и тысячелетия. Это как раньше. Все собирались, веселились. Это сплачивает. А это самое главное, чтобы мы были вместе. Я всегда говорю, что мы – одна большая семья.

Много музыки и песен. Вот как прошёл второй день «Марафона единства» в Новополоцке-10

Здорово, когда мы можем принимать у себя гостей в такой неформальной обстановке. Все очень здорово организовано. Артисты – класс. Какая у нас группа поддержки. Просто все супер. 

Много музыки и песен. Вот как прошёл второй день «Марафона единства» в Новополоцке-12

Узнать секреты мастерства профессиональных музыкантов сегодня смогли учащиеся детской школы искусств. Здесь прошел мастер-класс от артистов Президентского оркестра Беларуси.

Много музыки и песен. Вот как прошёл второй день «Марафона единства» в Новополоцке-14

Еще одна уникальная экспозиция от БЕЛТА «Беларусь. Взлет» разместилась в одном из торговых центров.

Много музыки и песен. Вот как прошёл второй день «Марафона единства» в Новополоцке-16

Диана Головач, корреспондент:
Местом притяжения жителей и гостей второго дня «Марафона единства» стала главная площадь города. Здесь каждый желающий мог поучаствовать в акции «Это моя страна». Для этого нужно сделать фотографию на одной из тематических фотозон, выложить ее в любую соцсеть с хештегами «Это моя страна» и «Марафон единства», затем показать ее волонтерам. 

Три простых действия – и в ваших руках фирменный мерч самого народного праздника.

Много музыки и песен. Вот как прошёл второй день «Марафона единства» в Новополоцке-18

Здесь же на главной площади развернули выставку специализированной техники предприятий. В рядах можно заметить новинку – электробусы, которые на днях пополнили автопарк. Вскоре они начнут курсировать по городским маршрутам.

Много музыки и песен. Вот как прошёл второй день «Марафона единства» в Новополоцке-20

Ярким финалом праздника в Новополоцке стал концерт заслуженного коллектива Президентского оркестра «Если едины мы». «Марафон единства» скрепляет прочными нитями города Беларуси, объединяя людей разных национальностей, возрастов и профессий, укрепляя дружбу и взаимопонимание. 

Такой концерт – премьера на марафоне. На сцене звезды белорусской эстрады. Сегодня в плейлисте зажигательные хиты, патриотические песни и самобытные мотивы.

Подробнее в видеоматериале.

# Праздник в городе # Фестиваль # Диана Головач

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