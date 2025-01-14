Много музыки и песен. Вот как прошёл второй день «Марафона единства» в Новополоцке

Рабочее настроение в Новополоцке в эти дни задают организаторы и участники «Марафона единства». Несмотря на то, что город весь в трудах, нашлась возможность порадовать многие коллективы. Несколько масштабных концертов прошли прямо в цехах, что существенно повысило праздничную производительность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мастер-классы, выставки, обсуждение значимых тем, много музыки и только положительные эмоции. Два дня сердца жителей и гостей Новополоцка бились в ритме «Марафона единства». Кстати, именно по просьбе людей организаторы расширили маршрут акции и привезли в город нефтяников уникальную программу.

Еще один полюбившийся проект среди трудовых коллективов «Одно дело делаем». Производственная сплоченность царила сегодня в филиале Новополоцкой ТЭЦ предприятия «Витебскэнерго». В гости к давним партнерам приехали представители городской коммунальной службы. На протяжении долгих лет предприятие общими усилиями доставляет тепло в каждый дом. Коллеги в неформальной обстановке обсудили вопросы сотрудничества и поделились опытом.

Артем Лазарев, заместитель директора филиала Новополоцкая ТЭЦ РУП «Витебскэнерго»:

Встретились в очередной раз в неформальной обстановке трудовые коллективы, пообщались, обсудили текущие дела, насущные вопросы, обсудили планы. Но самое важное, поблагодарили друг друга за плодотворный совместный труд. Но не только экономикой единой, для коллективов организовали концерт. На сцене в цеху любимые белорусские исполнители. Дружественные связи партнера закрепили песнями и танцами.

Классно, здорово, позитивно. Я же все-таки ребенок прошлого столетия и тысячелетия. Это как раньше. Все собирались, веселились. Это сплачивает. А это самое главное, чтобы мы были вместе. Я всегда говорю, что мы – одна большая семья.

Здорово, когда мы можем принимать у себя гостей в такой неформальной обстановке. Все очень здорово организовано. Артисты – класс. Какая у нас группа поддержки. Просто все супер.

Узнать секреты мастерства профессиональных музыкантов сегодня смогли учащиеся детской школы искусств. Здесь прошел мастер-класс от артистов Президентского оркестра Беларуси.

Еще одна уникальная экспозиция от БЕЛТА «Беларусь. Взлет» разместилась в одном из торговых центров.

Диана Головач, корреспондент:

Местом притяжения жителей и гостей второго дня «Марафона единства» стала главная площадь города. Здесь каждый желающий мог поучаствовать в акции «Это моя страна». Для этого нужно сделать фотографию на одной из тематических фотозон, выложить ее в любую соцсеть с хештегами «Это моя страна» и «Марафон единства», затем показать ее волонтерам. Три простых действия – и в ваших руках фирменный мерч самого народного праздника.

Здесь же на главной площади развернули выставку специализированной техники предприятий. В рядах можно заметить новинку – электробусы, которые на днях пополнили автопарк. Вскоре они начнут курсировать по городским маршрутам.