Президентский оркестр Беларуси подготовил мастер-класс для детей на «Марафоне единства»

Город большой нефтехимии – Новополоцк – второй день живет в атмосфере единения и сплоченности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По просьбам местных жителей здесь сделал остановку самый народный проект страны. «Марафон единства» привез яркую и разнообразную программу.

Узнать больше об истории независимой Беларуси за последние десятилетия можно на выставке «Параллельные миры». Уникальная экспозиция БЕЛТА развернулась прямо в торговом центре. Ее название говорит само за себя – стенды с плакатами и фото наглядно демонстрируют два противоположных подхода к развитию страны: созидательный путь государства и разрушительный курс оппонентов. Посетители выставки смогли по-новому взглянуть на важнейшие моменты становления суверенного государства.

Государство у нас социальное, поддержка гражданам нашей страны оказывается в разных направлениях, поэтому мероприятие такого рода, конечно, нужны, важны. С целью поддержания и морального духа, и показать людям, конечно же, как было, как может быть. Мы все-таки движемся в лучшую сторону.

Работать на благо Родины, не против него. Создается все для того, чтобы мы жили, работали, процветали.

Жителей Новополоцка ждет еще множество сюрпризов: концерты на производствах, встречи с экономическими партнерами, презентации выставок. Гостей ждут и в стенах детской школы искусств, где пройдет мастер-класс Президентского оркестра Беларуси. Впрочем, насладиться творчеством виртуозов 14 января смогут не только начинающие музыканты. Заслуженный коллектив привез в нефтяную столицу особенный концерт, который и станет ярким финалом культурной акции в Новополоцке.