В Новополоцке открылась выставка БЕЛТА «Беларусь. Взлёт» в рамках «Марафона единства»

Второй день «Марафон единства» в Новополоцке объединяет людей труда. «Одно дело делаем» – и в этом у белорусов нет сомнений. Производственная сплоченность царила 14 января в филиале Новополоцкой ТЭЦ предприятия «Витебскэнерго», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гости к давним партнерам приехали представители городской коммунальной службы. На протяжении долгих лет предприятия общими усилиями доставляют тепло в каждый дом. Коллеги в неформальной обстановке обсудили вопросы сотрудничества и поделились опытом.

Артем Лазарев, заместитель директора филиала «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»:

Встретились в очередной раз трудовые коллективы, пообщались, обсудили текущие дела, насущные вопросы, обсудили планы на будущее. Но самое важное – поблагодарили друг друга за совместный труд. Но не только экономикой едины. Для коллективов организовали концерт. На сцене в цеху – любимые белорусские исполнители. Дружественные связи партнеры закрепили песнями и танцами.

Это сплачивает! А это самое главное. Я всегда говорю, что мы одна большая семья. Единство и в нашей памяти. Уникальная экспозиция от БЕЛТА «Взлет» разместилась в одном из торговых центров. 40 плакатов с фотографиями и столько же историй из жизни простых белорусов. На стендах наглядно показаны вехи развития независимого государства. С момента, когда обувь покупали по карточкам, а в столовую приходили со своими приборами до сильной и суверенной Беларуси. Старт был непростым, но за это время наша страна прошла впечатляющий путь.

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Все было в дефиците на тот момент. Торговля горисполкома пытается распределить хоть что-то между предприятиями. Люди бунтуют, потому что не хватает нужного. Идет жеребьевка. Кто-то вытягивает штаны, а кто-то простынь. Очень сложным было это начало пути суверенного государства, крайне сложные решения приходилось принимать нашему Президенту, молодому на тот момент Президенту. Мало кто поддерживал. Его не понимало ни правительство, ни журналисты часто не понимали. Это была совсем небольшая команда, которая четко понимала, что она делает и как должна развиваться страна.