«Много лет проработали в паре». Были ли у Александра Меженного служебные романы?

В современном обществе служебный этикет играет огромную роль. Знание определенных правил – это хорошая визитная карточка, а если человек еще при этом вежливый и приветливый, то конкурентное преимущество. В офисных отношениях очень важны нюансы и границы дозволенного, которые нужно знать и соблюдать. О том, что такое деловой этикет, насколько допустимы неформальные отношения в коллективе и как грамотно разрешать конфликты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Зачастую трудовой коллектив становится второй семьей, потому что 9 часов нашей сознательной жизни ежедневно, хотим или нет, но мы проводим именно с этими людьми. Я предлагаю поговорить про неуставные отношения в коллективе, которые неизбежно возникают, когда люди каждый день 9 часов находятся рядом друг с другом. Нет-нет, но кто-нибудь тебе да и понравится. Служебные романы – есть прекрасный фильм, есть такое явление, от этого никуда не деться. Мне просто интересно, со временем их стало больше или меньше? Мне кажется, что люди творческих профессий, которые вместе работают, ведут корпоративы, работают на телевидение – это ночные монтажи, творческий порыв, в любом случае рано или поздно возникают служебные романы. Александр, давайте же развеем этот миф: был ли у вас роман с вашей соведущей, с которой вы много лет проработали в паре или это все-таки сплетни и интриги?

Александр Меженный, ведущий:

Почему был и почему только один роман? Наталья Надольская:

Хорошо, должен ли ведущий быть слегка влюбленным в свою соведущую? Александр Меженный:

Я вообще не понимаю, как можно работать с людьми, которые тебе не симпатичны, не нравятся, которых ты не любишь.

Денис Северов, магистр психологии:

По статистике, более чем у 65 % людей случаются служебные романы на работе. Александр Меженный:

Это продолжение к тому, что я уже говорил – невозможно этого делать, то есть люди должны где-то совпадать. Люди могут быть разные, но их, например, это несовпадение может притягивать. В итоге, если мы говорим про отношения между людьми, которые, допустим, выходят в кадр – конечно же, ты должен подхватывать своего соведущего. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Александр, не увиливайте.