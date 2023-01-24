Коллега делает ошибки. В каких случаях стоит донести до руководителя?

В современном обществе служебный этикет играет огромную роль. Знание определенных правил – это хорошая визитная карточка, а если человек еще при этом вежливый и приветливый, то конкурентное преимущество. В офисных отношениях очень важны нюансы и границы дозволенного, которые нужно знать и соблюдать. О том, что такое деловой этикет, насколько допустимы неформальные отношения в коллективе и как грамотно разрешать конфликты, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Основная цель предприятия – выполнить все поставленные задачи. Что делать в случае, если кто-то мешает выполнению этой задачи? Какие-то недочеты, ошибки коллега делает. Идти кляузничать к руководителю или нет?

Алексей Потапович, провокативный психолог:

Вопрос – связан этот коллега с вами или нет? Ольга Шерснева:

Конечно, связан. Мне кажется, в коллективе все взаимосвязаны. Алексей Потапович:

Нет, есть два типа подчинения. Есть подчинение иерархическое, есть матричное. Матричное подчинение – это когда у людей между собой есть связанные задачи. Они делают задачи, связанные с одним проектом. Например, если мы берем классическое проектное управление, есть задачи, связанные с проектами. Ольга Шерснева:

Что в этом случае делать?

Алексей Потапович:

Если у вас есть какие-то помехи, проблемы… Ольга Шерснева:

То есть кляузничать? Алексей Потапович:

Не кляузничать. Вы обязаны об этом заявить, но не то, что он дурак. Нет, он не дурак. Если он дурак, его уволят, условно говоря, если это не какая-то социальная программа. С другой стороны, когда вы видите, что человек не выполняет задачу, вопрос: почему вы это заметили, как это влияет на выполнение вашей задачи, влияет ли это или вы пытаетесь просто выместить свое раздражение? Я слышал, как говорят люди, в частности вы тоже. Очень любопытно наблюдать, просто потому что в основном у многих это или мотивация, или все знают, как жить другим – это здорово, классно.