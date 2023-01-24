Коллега делает ошибки. В каких случаях стоит донести до руководителя?
В современном обществе служебный этикет играет огромную роль. Знание определенных правил – это хорошая визитная карточка, а если человек еще при этом вежливый и приветливый, то конкурентное преимущество. В офисных отношениях очень важны нюансы и границы дозволенного, которые нужно знать и соблюдать. О том, что такое деловой этикет, насколько допустимы неформальные отношения в коллективе и как грамотно разрешать конфликты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Основная цель предприятия – выполнить все поставленные задачи. Что делать в случае, если кто-то мешает выполнению этой задачи? Какие-то недочеты, ошибки коллега делает. Идти кляузничать к руководителю или нет?
Алексей Потапович, провокативный психолог:
Вопрос – связан этот коллега с вами или нет?
Ольга Шерснева:
Конечно, связан. Мне кажется, в коллективе все взаимосвязаны.
Алексей Потапович:
Нет, есть два типа подчинения. Есть подчинение иерархическое, есть матричное. Матричное подчинение – это когда у людей между собой есть связанные задачи. Они делают задачи, связанные с одним проектом. Например, если мы берем классическое проектное управление, есть задачи, связанные с проектами.
Ольга Шерснева:
Что в этом случае делать?
Алексей Потапович:
Если у вас есть какие-то помехи, проблемы…
Ольга Шерснева:
То есть кляузничать?
Алексей Потапович:
Не кляузничать. Вы обязаны об этом заявить, но не то, что он дурак. Нет, он не дурак. Если он дурак, его уволят, условно говоря, если это не какая-то социальная программа. С другой стороны, когда вы видите, что человек не выполняет задачу, вопрос: почему вы это заметили, как это влияет на выполнение вашей задачи, влияет ли это или вы пытаетесь просто выместить свое раздражение? Я слышал, как говорят люди, в частности вы тоже. Очень любопытно наблюдать, просто потому что в основном у многих это или мотивация, или все знают, как жить другим – это здорово, классно.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я знаю, как жить другим.
Алексей Потапович:
Это понятно, что вы знаете, как жить другим. Вопрос: как жить вам? Потому что именно это, как правило, приводит к конфликтам. Многие понимают, что я хочу наблюдать за другими, то есть, проще говоря, жить их жизнь. Свою жизнь я жить боюсь, поэтому буду жить жизнью другого человека. Поэтому я знаю, как нужно ему работать. Как этой структуре, куда я прихожу – в банк, надо оптимизировать, чтобы мне было удобно. Доходит это до того, что я знаю, как нужно жить государству, как им управлять – события мы с вами помним. Вопрос немножечко в другом: в том, что человек делает в своей личной, персональной ответственности для того, чтобы задача была выполнена – это первое. Второе – почему руководитель того человека, который плохо в кавычках выполняет свою задачу, не поставил ему корректную задачу, чтобы она была выполнима, с учетом его скиллов, каких-то способностей? Не более того.
Наталья Надольская:
То есть теперь, если ты не справился с работой, просто говоришь: «Вы мне некорректно поставили задачу. Я не понял, что нужно сделать и что вы вообще от меня хотите».
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