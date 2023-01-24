«Невозможно лояльно относиться ко всему». Почему коллеги вызывают раздражение?

В современном обществе служебный этикет играет огромную роль. Знание определенных правил – это хорошая визитная карточка, а если человек еще при этом вежливый и приветливый, то конкурентное преимущество. В офисных отношениях очень важны нюансы и границы дозволенного, которые нужно знать и соблюдать. О том, что такое деловой этикет, насколько допустимы неформальные отношения в коллективе и как грамотно разрешать конфликты, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Если все-таки что-то раздражает в коллективе, это чья проблема – моя, что меня раздражают мои сотрудники? Или это задача руководителя – сделать так, чтобы ничего никого не раздражало, или это твои проблемы – в общем, собственно, привыкай?

Алексей Потапович, провокативный психолог:

На самом деле, это проблема человека, которого это раздражает, всегда так. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Я знала, что вы так ответите. Алексей Потапович:

Так это нормально. Наталья Надольская:

Невозможно лояльно относиться ко всему. Раздражает меня, кто ест, чавкает, разговаривает по телефону, толкается, душится – и что мне? Алексей Потапович:

Вас же почему-то это раздражает.

Ольга Шерснева:

Ты просто нервная, Наташа. Наталья Надольская:

Пей успокоительные. Алексей Потапович:

Просто явно гипертонус нервной системы и не более того. Наталья Надольская:

Вот и поставили мне диагноз наконец-то.

Александр Меженный, ведущий:

Мой конкретный пример. Я могу сейчас ошибиться, но плюс-минус больше 20 лет прожил в городе. Когда я понял, что город меня раздражает при всем том, что Минск – один из любимых городов (Гродно – любовь навсегда и Минск. Это любимые мои города), но город, даже любимый, может раздражать. Когда я понял, что город меня раздражает, уехал. Я приезжаю с большим удовольствием. Я каждый день приезжаю в Минск, работаю и с таким же большим удовольствием еду домой. Мне нравится, и я это сделал. Я не хожу, не становлюсь занудой, не капаю своим коллегам о том, что, как мне надоело жить в городе. Тебе надоело, сделай. Извините, если я оказался в состоянии уехать за город, имея большую загрузку здесь… Наталья Надольская:

Саша, мы зря тебя пригласили, потому что у тебя все слишком идеально – коллеги хорошие, работа нравится и живешь за городом. Александр Меженный:

Жизнь прекрасна! Наталья Надольская:

Смотрят на тебя и испытывают раздражение, потому что бесишь ты своей этой положительностью. Светлана, скажите честно, что вас раздражает в ваших коллегах? Вы такая правильная вся. Я понимаю, что вы специалист по этикету, излейте душу. Неужели вас не бесят ваши сотрудницы?