«Невозможно лояльно относиться ко всему». Почему коллеги вызывают раздражение?
В современном обществе служебный этикет играет огромную роль. Знание определенных правил – это хорошая визитная карточка, а если человек еще при этом вежливый и приветливый, то конкурентное преимущество. В офисных отношениях очень важны нюансы и границы дозволенного, которые нужно знать и соблюдать. О том, что такое деловой этикет, насколько допустимы неформальные отношения в коллективе и как грамотно разрешать конфликты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Если все-таки что-то раздражает в коллективе, это чья проблема – моя, что меня раздражают мои сотрудники? Или это задача руководителя – сделать так, чтобы ничего никого не раздражало, или это твои проблемы – в общем, собственно, привыкай?
Алексей Потапович, провокативный психолог:
На самом деле, это проблема человека, которого это раздражает, всегда так.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Я знала, что вы так ответите.
Алексей Потапович:
Так это нормально.
Наталья Надольская:
Невозможно лояльно относиться ко всему. Раздражает меня, кто ест, чавкает, разговаривает по телефону, толкается, душится – и что мне?
Алексей Потапович:
Вас же почему-то это раздражает.
Ольга Шерснева:
Ты просто нервная, Наташа.
Наталья Надольская:
Пей успокоительные.
Алексей Потапович:
Просто явно гипертонус нервной системы и не более того.
Наталья Надольская:
Вот и поставили мне диагноз наконец-то.
Александр Меженный, ведущий:
Мой конкретный пример. Я могу сейчас ошибиться, но плюс-минус больше 20 лет прожил в городе. Когда я понял, что город меня раздражает при всем том, что Минск – один из любимых городов (Гродно – любовь навсегда и Минск. Это любимые мои города), но город, даже любимый, может раздражать. Когда я понял, что город меня раздражает, уехал. Я приезжаю с большим удовольствием. Я каждый день приезжаю в Минск, работаю и с таким же большим удовольствием еду домой. Мне нравится, и я это сделал. Я не хожу, не становлюсь занудой, не капаю своим коллегам о том, что, как мне надоело жить в городе. Тебе надоело, сделай. Извините, если я оказался в состоянии уехать за город, имея большую загрузку здесь…
Наталья Надольская:
Саша, мы зря тебя пригласили, потому что у тебя все слишком идеально – коллеги хорошие, работа нравится и живешь за городом.
Александр Меженный:
Жизнь прекрасна!
Наталья Надольская:
Смотрят на тебя и испытывают раздражение, потому что бесишь ты своей этой положительностью.
Светлана, скажите честно, что вас раздражает в ваших коллегах? Вы такая правильная вся. Я понимаю, что вы специалист по этикету, излейте душу. Неужели вас не бесят ваши сотрудницы?
Светлана Чернова, ведет курс по этикету:
Не бесят они меня. Правильно сказал психолог, что это зависит в первую очередь от меня.
Наталья Надольская:
Нормальный человек.
Светлана Чернова:
Чуть-чуть повернись и извлеки из этого прелесть, выгоду, приятное найди в этом. Сейчас тебе это не нравится, завтра...
Ольга Шерснева:
Светлана, на самом деле я с вами согласна, что все-таки не мир нужно менять, а себя.
Коллега делает ошибки. В каких случаях стоит донести до руководителя – подробнее здесь.
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