«Формируются программы, объявляются конкурсы». Как государство поддерживает учёных?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, и Петр Пекутько, начальник управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Насколько сейчас популярно быть ученым? Насколько чувствуется поддержка государства? Был период, когда все уходили из педагогов, ученых. Насколько сейчас престижно быть ученым?

Петр Пекутько, начальник управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Беларуси:

Как ученый скажу, что престижно, конечно. Есть две основные мотивации прихода в научную деятельность. Первое – это романтика, исследовательская жилка, желание самореализоваться. Вот у человека такой склад ума, ему хочется познать что-то новое. Станислав Степанович сказал, что доказать самому себе. Здоровые амбиции важны. Второй мотивирующий фактор – это прагматизм. Мы идем заниматься научной деятельностью, чтобы в будущем сформироваться состоявшимся ученым, быть признанным в обществе и иметь материальный достаток. Юлия Бешанова:

Про материальный достаток. Ведь ученый не может творить голодным.

Петр Пекутько:

Безусловно, да. Мы начинали нашу беседу с того, что отмечали, в чем характеристика нашей модели организации науки. В высокой роли государства. Поэтому государство в нашей модели организации науки берет на себя основные рычаги управления научной деятельностью, начиная от формирования приоритетов научных исследований, заканчивая такими банальными вещами, как финансирование. Ну, банальными для большинства людей. Когда мы говорим о финансировании, мы можем раскрыть, каким образом это финансирование доходит до ученых. Прежде всего по программам целевого признака. Формируются программы, объявляются конкурсы. Безусловно, компетентные ученые могут сформировать хорошие проекты, получить подтверждение у заинтересованных организаций, которым важны эти исследования, и получить соответствующее финансирование: либо бюджетное, либо комбинированное бюджетное, либо сформировать проект и работать на частную организацию, выполнять научные исследования. В этом плане источники существуют. Конкуренция между учеными, безусловно, тоже существует.