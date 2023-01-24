Мне душно, а ей холодно. Как каждому сотруднику создать комфортные условия труда?
В современном обществе служебный этикет играет огромную роль. Знание определенных правил – это хорошая визитная карточка, а если человек еще при этом вежливый и приветливый, то конкурентное преимущество. В офисных отношениях очень важны нюансы и границы дозволенного, которые нужно знать и соблюдать. О том, что такое деловой этикет, насколько допустимы неформальные отношения в коллективе и как грамотно разрешать конфликты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мы даже себе мужа или жену выбираем – смотрим на личные качества, потому что понимаем, что нам с этим человеком под одной крышей много лет жить. Ведь в коллективе-то мы живем гораздо дольше, чем дома, и этих людей мы не выбираем. Они случайным образом оказываются с нами на одной территории.
Александр Меженный, ведущий:
Комфорт – необязательно одинаково. Комфорт – необязательно мы в одной одежде пришли. Если девушка пришла в одной одежде и другая, они срочно звонят, чтобы что-нибудь привезли, надо переодеть.
Наталья Надольская:
Саша, давай о насущном. Мне душно, я хочу открыть окно. Я с Олей работаю в одном кабинете. Ей все время холодно, она это окно просит закрыть. Мы вынуждены в одном кабинете находиться 9 часов в день. Как нам по деловому этикету найти примирение?
Александр Меженный:
В данном конкретном случае даже не вам. Руководитель должен четко понимать, если у нас задача – извлекать прибыль, неважно, это творческий коллектив… То есть руководитель смотрит и понимает: этот человек ему нужен и этот. Для этого нужно создать такие условия, для этого – такие. Этому – с форточкой, этому – без форточки. Развели по кабинетам.
Наталья Надольская:
Где столько кабинетов набрать, Александр?
Александр Меженный:
Мне часто приходится писать, допустим, какие-то сценарии – готовимся к мероприятиям. Я четко знаю, не кто-то другой, в каком формате мне удобно. Я могу забиться в какой-то уголочек, то есть не могу сидеть среди, условно говоря, 15 талантливых тоже человек. То есть мне для получения связи с этим конкретным мероприятием надо пойти, остаться один на один. Я от этой форточки не завишу. То есть я не могу приходить, сидеть – у тебя вдохновение должно настать в 12 часов. Нет, то есть оно приходит тогда, когда приходит.
Наталья Надольская:
Александр, вы плохой пример, потому что человек творческий. Вы не офисный планктон.
Александр Меженный:
На самом деле у меня есть опыт работы в разных форматах и даже в армейских структурах. Я работал главным балетмейстером Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь. Везде есть место творчеству – в армии, офисе и тем более на телевидении либо в шоу-бизнесе.
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