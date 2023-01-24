Мне душно, а ей холодно. Как каждому сотруднику создать комфортные условия труда?

В современном обществе служебный этикет играет огромную роль. Знание определенных правил – это хорошая визитная карточка, а если человек еще при этом вежливый и приветливый, то конкурентное преимущество. В офисных отношениях очень важны нюансы и границы дозволенного, которые нужно знать и соблюдать. О том, что такое деловой этикет, насколько допустимы неформальные отношения в коллективе и как грамотно разрешать конфликты, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мы даже себе мужа или жену выбираем – смотрим на личные качества, потому что понимаем, что нам с этим человеком под одной крышей много лет жить. Ведь в коллективе-то мы живем гораздо дольше, чем дома, и этих людей мы не выбираем. Они случайным образом оказываются с нами на одной территории.

Александр Меженный, ведущий:

Комфорт – необязательно одинаково. Комфорт – необязательно мы в одной одежде пришли. Если девушка пришла в одной одежде и другая, они срочно звонят, чтобы что-нибудь привезли, надо переодеть. Наталья Надольская:

Саша, давай о насущном. Мне душно, я хочу открыть окно. Я с Олей работаю в одном кабинете. Ей все время холодно, она это окно просит закрыть. Мы вынуждены в одном кабинете находиться 9 часов в день. Как нам по деловому этикету найти примирение? Александр Меженный:

В данном конкретном случае даже не вам. Руководитель должен четко понимать, если у нас задача – извлекать прибыль, неважно, это творческий коллектив… То есть руководитель смотрит и понимает: этот человек ему нужен и этот. Для этого нужно создать такие условия, для этого – такие. Этому – с форточкой, этому – без форточки. Развели по кабинетам. Наталья Надольская:

Где столько кабинетов набрать, Александр?