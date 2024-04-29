«Понимают ответственность». Какие впечатления оставило Всебелорусское народное собрание у делегатов от БРСМ?

Вся страна обсуждает тезисы Всебелорусского народного собрания – это внушает спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Молодежь на ВНС была равноправным участником главного политического события страны, работала рядом с уже состоявшимися профессионалами. О самых масштабных молодежных инициативах и ярких проектах поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Уже наверняка поделились ваши коллеги своими впечатлениями от участия во Всебелорусском народном собрании. Как это принято и традиционно уже в нашей стране, приходя с ВНС в свои коллективы, семьи, передают из первых уст, как это было. Какие эмоции, впечатления?
Егор Никитин, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ Минска:
После каждого дня работы мы созванивались, списывались с ребятами, и эмоции просто переполняли каждого из них. Потому что, как мы знаем, ВНС утверждает огромное количество программных документов нашей страны, по которым пойдет дальнейшее развитие Беларуси – социально-экономического развития и документы из области безопасности нашей страны. То есть огромное количество полномочий будет у ребят. Ребята это понимают и понимают ответственность, которая ложится на них.
Екатерина Забенько:
Я думаю, что для них это будет серьезным стимулом в будущем и хорошим стартом по карьерной лестнице, потому что действительно многие сегодня молодые люди мечтают о политической карьере, что гораздо реже встречалось раньше.
Предоставляются льготы. Какие бонусы получают участники студотрядов – подробнее здесь.