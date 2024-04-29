«Понимают ответственность». Какие впечатления оставило Всебелорусское народное собрание у делегатов от БРСМ?

Вся страна обсуждает тезисы Всебелорусского народного собрания – это внушает спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Молодежь на ВНС была равноправным участником главного политического события страны, работала рядом с уже состоявшимися профессионалами. О самых масштабных молодежных инициативах и ярких проектах поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Уже наверняка поделились ваши коллеги своими впечатлениями от участия во Всебелорусском народном собрании. Как это принято и традиционно уже в нашей стране, приходя с ВНС в свои коллективы, семьи, передают из первых уст, как это было. Какие эмоции, впечатления?